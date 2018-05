Dokud to půjde, budeme chtít vyhrávat, říká nymburský basketbalista Kříž po patnáctém titulu v řadě

Lidé narození po roce 2004 nezažili jinou situaci, než že úřadující český mistr v basketbalu je z Nymburka. Nejlepší český klub opět potvrdil svou dominanci, když ve finále porazil Opavu 2:0 na zápasy. Ten druhý, hraný na venkovní palubovce, ovládl zcela jednoznačně 114:73. Opava 11:45 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Nymburka s trofejí pro vítěze NBL. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Pro někoho už to může být nuda, ale každý titul je něco nezapomenutelného. A dokud to půjde, tak samozřejmě ten titul budeme chtít vyhrát,“ usmíval se Martin Kříž, pro kterého je letošní titul už sedmým v dresu Nymburku.

Dalo by se tedy říct, že pro basketbalisty Nymburka je zisk českého titulu povinnost, nikoliv ale rutina.

„Určitě se to očekává, ale zase je tu vyvíjen určitý tlak a jsme rádi, že jsme to zvládli. Doufám, že to bude ještě pokračovat,“ řekl Martin Kříž.

Zatímco Kříž už dobře ví, jaké je to hrát za Nymburk, který se pravidelně účastní více soutěží, Jaromír Bohačík přišel do klubu před sezonou. A v ní poznal, jak odlišný je oproti jiným českým klubům basketbalový život v Nymburce.

„Bylo to hrozně rychlé, člověk neměl ani čas přemýšlet nad tím, když něco bylo zle, protože se zase někam cestovalo nebo už se rozcvičovalo na další zápas. České play-off, kdy už jsme měli jen českou ligu, bylo docela fajn, protože jsme měli spoustu volna. Trochu jsme si odpočinuli a pak jsme to play-off zvládli na jedničku,“ řekl Jaromír Bohačík.

Po finále už čekala staronové mistry jediná cesta. Ta s pohárem domů. „Cesta bude asi dlouhá a snad bujará,“ těšil se na své první mistrovské oslavy Bohačík.