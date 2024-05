Divoký závěr utkání mezi basketbalisty Slunety a Děčína. ‚Už to přesáhlo hranici,‘ řekl ústecký Šotnar

Zprvu poklidná série dostala grády a mění se postupně v pořádnou divočinu. Pořádně totiž přituhlo v semifinále play-off nejvyšší soutěže basketbalistů. V ní se spolu poprvé v historii střetávají severočeští rivalové. Ústeckou výhru nad Děčínem 86:75 v pátém utkání, která znamená vedení 3:2 na zápasy, zastínily jiné události prestižního derby. Ústí nad Labem 12:09 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Děčína a Ústí nad Labem v zápase semifinále NBL | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ty odstartoval zákrok ústeckého Rowana, který necelých třináct minut před koncem zřejmě nechtěně při obranném zákroku udeřil do obličeje děčínského Ogundirana. Tomu z rozseknutého nosu hodně tekla krev. Hosté se marně dožadovali pomoci lékaře. V Ústí tentokrát chyběl.

„Na téhle úrovni je to něco neskutečného. Minimálně pět minut před zápasem tady měl být doktor a to je celé. Nějaké výmluvy nebo řeči, to není naše věc. Ale kvůli tomu, že tu nebyl doktor, jsme neprohráli,“ řekl děčínský manažer Lukáš Houser. Chybu uznal ústecký šéf Tomáš Hrubý.

„Stalo se to. Shodou okolností je to moje mamka, kterou znají i Děčíňáci, která jim pomáhá. Prostě se zasekla na letišti,“ vysvětluje absenci doktora Hrubý.

Basketbalisté Děčína se ještě v poslední čtvrtině po obratu dostali do vedení, ale závěr bez vyloučeného trenéra Tomáše Grepla, místo kterého tým dokoučoval 24letý dvacetiletý náhradník Lukáš Bobek, nezvládli. A frustraci z výsledku dali najevo nejen nesportovním gestem střelce Matěje Svobody k divákům.

„Pro mě to už dnes přesáhlo hranici, já jsem úplně znechucený. Mohou tam být nějaké nadávky mezi hráči, mohou směřovat i na mně od hráčů, kterých si i v soupeřově týmu vážím. Nic jsem za ten zápas neřekl, ale ok. Ale když na mě kapitán soupeřícího týmu plivne a nepodá nám ruku, to už si myslím, že je za hranicí.“

„Odplivinul si na mě, když odcházel a já jsem mu chtěl podat ruku. Jediný, kdo z hostujícího týmu šel a podal ruku byl AJ Walton,“ vytočilo ústeckého trenéra Jana Šotnara chování děčínského kapitána Tomáše Pomikálka.

„Tak ať mi ukáže, kde má na sobě nějaký plivanec. Ze mě vůbec nic nevyletělo, takže jestli to chce zase mimo hřiště, jako se tady snažili už jiní, tak mi to přijde ubohé. Ať se snaží víc svoje hráče trénovat a neřeší takovýhle blbosti kolem,“ bránil se Pomikálek.

„My nejsme nějací uplakánci, ale všechno má své meze. Teď není otázka, jestli nás čeká trest za doktora, ale jestli je čeká trest za jejich chování,“ prohlásil ústecký manažer Tomáš Hrubý. Už teď je jisté, že úterní šestý semifinálový duel mezi basketbalisty Děčína a Ústí bude pořádně ostrý.