Trenér ústeckých basketbalistů Reimer připisuje dobrý vstup do sezony obraně. Příchod posil nechce uspěchat

Zatím možná až nad očekávání dobře se vyrovnali s letními ztrátami trenéra Šotnara a amerických hvězd Nicholse a Autreyho basketbalisté Ústí nad Labem. Obhájci ligového stříbra rozjeli sezonu nadprůměrně. S bilancí pěti výher a dvou porážek jim v tabulce patří průběžné třetí místo. Ústí nad Labem 12:22 22. října 2024

Nový trenér Tomáš Reimer sází na týmovou herní disciplínu. „Celkově je obrana něco, na co se v tréninku soustředíme. Je to pro některé hráče nové, protože v Ústí to loni bylo asi přece jenom víc o útoku. Ale to přichází s tím víc českým jádrem. Čeští hráči jsou na tom mentalitou stejně jako já, vědí, že se musí bránit. To nás zatím nějakým způsobem zdobí,“ říká mladý kouč ústeckých basketbalistů Tomáš Reimer.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vysvětluje podařený vstup do sezony trenér basketbalistů Ústí nad Labem Tomáš Reimer

Hráče ze zámoří ale k obraně přemlouvat nemusí. „Jsou to větší hračičky, řekl bych, že se v Americe víc vychovává do útoku. Ale musím říct, že máme super kluky, snaží se a nevypouští souboje. V tomhle se nám povedl i výběr hráčů, že i ti američtí hráči jsou ochotní trénovat a v obraně bojovat,“ popisuje Reimer jeden z důvodů, proč se Ústí na začátku sezony daří.

„Určitě se můžeme zlepšit v útoku. Já říkám, že se vždycky můžeme zlepšit i v obraně, ačkoliv si někteří hráči už dělají srandu, že dostaneme málo bodů, a přesto dostanou klipy z obrany. V útoku musíme víc sdílet balon, nepředržovat ho, to je určitě věc, na které musíme pracovat. Ale to je daň toho, že jsme nově složený tým, a nemůžu očekávat, že nám od prvního zápasu pojede na plné obrátky,“ myslí si ústecký trenér, že je stále na čem pracovat.

Ústí zatím hraje v úzké rotaci a mužstvo stále není kompletní. „Samozřejmě se díváme. Určitě tým budeme chtít nějakým způsobem doplnit, ale tím, že se nám zatím daří vyhrávat, tak nechceme udělat unáhlený krok a víceméně si počkáme na hráče, který nás doopravdy osloví, aby byl opravdovou posilou,“ prozrazuje trenér ústeckých basketbalistů Reimer.