Čeští basketbalisté si zkomplikovali cestu na mistrovství Evropy, s Nizozemskem prohráli 77:70

Čeští basketbalisté podlehli v Haagu ve čtvrtém kole kvalifikace o mistrovství Evropy Nizozemsku 70:77 a na jistotu účasti na šampionátu zatím nedosáhli. K tomu potřebovali po čtvrteční domácí výhře v Pardubicích 96:74 opět zvítězit. Nizozemci ve skupině F poprvé uspěli a mají šanci tým kouče Diega Ocampa ještě předstihnout. Haag 17:39 24. 11. 2024 (Aktualizováno: 18:24 24. 11. 2024)

Porážku neodvrátil ani pivot Ondřej Balvín, který zaznamenal double double za 15 bodů a 13 doskoků a k tomu i šest asistencí. Nejlepším střelcem českého týmu byl se 19 body Tomáš Kyzlink, o dva méně dal kapitán Vojtěch Hruban. Za vítěze měli po 13 bodech Keye van der Vuurst de Vries a Yannick Kraag.

Zbývající zápasy odehrají Češi, kteří mají bilanci 2-2, v únoru doma proti Řecku a ve Velké Británii. Jedno ze tří postupových míst ze čtyřčlenné skupiny jim může přinést i zaváhání Nizozemců.

„Ze zápasu si odnáším tři poznatky - špatný začátek, nedobrou kontrolu míče, kdy soupeř příliš skóroval z útočných doskoků po našem nedostatečném odstavování, a příliš ztrát. Jinak v bodech jsme na tom byli téměř stejně. Teď můžeme naříkat a stěžovat si, anebo se poučit. To poslední chceme udělat,“ řekl Ocampo.

Českému týmu vstup do utkání nevyšel. První koš ze hry dal až po třech minutách a 49 sekundách Martin Kříž. Do té doby měl jen dvě úspěšné šestky Balvín a Nizozemci se dostali do vedení 12:2, především díky šesti bodům Emmanuela Nzekwesiho a první trojce zápasu, kterou trefil Van der Vuurst de Vries. Domácí unikli už na rozdíl 12 bodů. Hosté sice rozšířili chudou bodovou sbírku v první desetiminutovce trojkami Kyzlinka a Kříže, ale sedmibodová šňůra výběru izraelského kouče Arika Shiveka zajistila soupeři vedení 25:10.

Ocampův výběr začal druhou čtvrtinu koši Ondřej Sehnala a Hrubana. Delší bodovou šňůrou, která by jej přiblížila více na kontakt, se ale nepodařilo navázat. Naopak Nizozemci sérií 6:0 utekli do vedení 35:18. Češi se vrátili do hry devítibodovou šňůrou, kterou dovršil průnikem a zarážkou Kyzlink. Opět dvouciferný rozdíl ale po poločasu zařídil Van der Vuurst de Vries.

„Soupeř hrál velmi kvalitně, to my jsme nezačali zápas dobře. Chystali jsme se hodně na to, jak do utkání vstoupit, ale nebyli jsme dost soustředění a nehráli jsme s potřebnou intenzitou, což soupeř využil k náskoku ve skóre. Ve druhé čtvrtině narostla naše frustrace kvůli nepřesným střelám a ztrátám a měli jsme pak velký problém se dostat zpět do zápasu,“ uvedl Ocampo.

„Totéž se opakovalo i ve třetí čtvrtině a až ve čtvrté jsme začali hrát dobře, zlepšili obranu, která pracovala v náš prospěch, víc jsme kontrolovali doskok, lépe řešili útok a v posledních minutách jsme se dostali pod devět bodů manka. Bylo už ale těžké skóre otočit,“ dodal Ocampo.

Navíc po pauze hned začal lídr domácích Van der Vuurst de Vries trojkou a přidal se k němu košem Yannick Kraag, takže manko Čechů rychle narostlo na 15 bodů. Hosté za prvních téměř šest minut druhého poločasu nasbírali všech šest bodů jen z trestných hodů, než dal trojku Kyzlink a upravil na 36:47. Dalším košem stáhl ztrátu na deset bodů, jenže po Balvínově ztrátě udeřil trojkou Yannick Franke.

V úvodu závěrečné části Češi stáhli manko na 48:55 po Balvínově koši a dvou šestkách Hrubana, ale domácí odpověděli dvěma šestkami Frankeho a trojkou Kraaga. Hosté ještě dokázali zdramatizovat závěr trojkami Hrubana i Sehnala, který pak ze šestky snížil 41 sekund před koncem na 66:71. Dvakrát se český tým dostal i na rozdíl čtyř bodů, ale domácí výhru nepustili.

Kvalifikace ME basketbalistů 2025 - 4. kolo: Nizozemsko - Česko 77:70 (25:10, 37:27, 54:41) Nejvíce bodů Nizozemska: Van der Vuurst de Vries a Kraag po 13, Edwards 12. Sestava a body Česka: Hruban 17, Balvín 15, Sehnal 11, J. Bohačík 3, Peterka - Kyzlink 19, Kříž 5, Bálint, Kárník, Sýkora. Fauly: 26:26. Trestné hody: 24/23 - 35/23. Trojky: 6:7. Doskoky: 35:31.