Doufejme, že už je to pryč, komentuje Palyza herní krizi Nymburka před dalším zápasem Ligy mistrů

Nymburští basketbalisté se pokusí dostat z poslední příčky tabulky základní skupiny Ligy mistrů a oživit šance na postup. O první výhru v tomto ročníku budou ve 3. kole usilovat v Praze proti tureckému Bahcesehiru od 18.30. Po špatném vstupu do sezony a výměně realizačního týmu se budou chtít zase prezentovat jako sebevědomí mnohonásobní čeští šampioni se svými starými herními systémy. Praha 12:11 1. listopadu 2022

Nové trenérské duo basketbalisty Nymburka v nejvyšší domácí soutěži výrazně pozvedlo. Po demolici Hradce Králové teď ale mnohonásobné české šampiony čeká daleko těžší soupeř.

O první výhru ve skupině Ligy mistrů budou hrát po porážce s Bilbaem a na palubovce Igokei tentokrát zase v Praze na Královce ale proti tureckému Bahcesehiru.

„Nechci říkat zaplať pán bůh za to, protože mám respekt ke každému i trenérovi Robertsovi, který tady odvedl práci nejlépe jak mohl, ale bohužel to nesedlo a byl to jeden z nejhorších startů v nymburské historii,“ zmiňuje na Radiožurnálu nymburský basketbalista Lukáš Palyza nedávno odvolaného lotyšského kouče Robertse Štelmaherse, který se od léta snažil změnit herní projev mnohonásobných českých šampionů.

Ke dvěma porážkám v Lize mistrů ale přidali další dvě v šesti kolech nejvyšší domácí soutěže – v Děčíně a na palubovce Slavie.

„Nemůžeme hrát tak, jak jsme hráli poslední zápasy, to fakt nebylo únosné a myslím, že to nikoho nebavilo. Doufejme, že už to je pryč,“ doplnil Palyza.

Právě po premiérové prohře v historii s nováčkem NBL vedení Nymburka totiž sáhlo ke změně – sportovní ředitel Ladislav Sokolovský se stal také hlavním koučem a jako asistenta si vybral bývalého trenéra národního týmu Pavla Budínského.

„Celému týmu se vrátila ohromná chuť do basketu, i to nasazení je úplně jiné,“ přiznává kapitán Martin Kříž.

Sokolovský s Budínským dovedli své svěřence o víkendu k výhře o 47 bodů v Hradci Králové a teď se musí pokusit zaskočit v Lize mistrů turecký Bahcesehir.

„To je rozdílový zápas. Buď můžeme v Lize mistrů pokračovat, nebo se už šance na postup vytrácí,“ ví moc dobře podkošový reprezentant Martin Kříž stejně jako jeho spoluhráč z národního týmu Lukáš Palyza.

„Musíme využít toho, že mají zraněné hráče a nemají optimální rotaci. Právě ta energie a zlepšený herní projev si myslím, že nás nakopne a dáme nějaké střely navíc a půjdeme přes soupeře. Věřím, že ten zápas vyhrajeme, protože nikdo tady to nechce po půlce skupiny dohrávat ve stylu, že už není šance s tím nic udělat. Když vyhrajeme, tak ta šance bude,“ burcuje nymburský křídelník Palyza.

Zápas 3. kola skupiny Ligy mistrů s Bahcesehirem začíná v 18.30.