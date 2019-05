Ať ti to nespadne, říkal si kapitán Pumprla. Nymburští basketbalisté oslavili už 16. titul v řadě

Basketbalisté Nymburka mají za sebou ligovou sezonu bez porážky a už také bujaré oslavy 16. titulu v řadě i historii klubu. Ve třetím finále totiž zvítězili nad Děčínem 89:60 a natáhli vítěznou sérii v nejvyšší domácí soutěži na 58 utkání. Nymburk 8:12 29. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžká, rozpadá se a nedá se do ní nalít šampaňské. I tak měli nymburští basketbalisté z trofeje radost | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Počet výher bez jediné porážky je samozřejmě fajn. Dobře se o tom mluví, ale nebylo to to podstatné. Sezona se z pohledu české ligy dá hodnotit velmi úspěšně, v Evropě to bylo trošku horší,“ hodnotil pro Radiožurnál sezonu basketbalistů Nymburka Pavel Pumprla.

Středočeši porazili Děčín 3:0 na zápasy a vychutnali si svůj šestnáctý český titul v řadě. Spokojení byli i děčínští fanoušci, kteří přijeli neúspěšné finalisty podpořit.

Zatímco Severočeši převzali stříbrné medaile, nymburští basketbalisté už zapalovali vítězné doutníky. O chvíli později byli znovu vyhlášeni mistry. Nechybělo zvedání poháru, zlaté konfety dopadající na palubovku, ani We Are The Champions z reproduktorů.

„Ať ti to nespadne, je to těžký, všichni se dívaj, dávej bacha. Říkali ti, že se to rozpadá. Co krok, to jedna myšlenka,“ honilo se hlavou kapitánovi Pumprlovi, když šel s vítěznou trofejí ke svým spoluhráčům.

„Na ty funkce, na které bychom to potřebovali, to znamená zvedání nad hlavu a nalévání šampaňského, trofej úplně neposlouží. Ale zase je to něco nového, na radost to vliv nemá,“ usmíval se s trofejí.

Palubovka nymburského sportovního centra byla zaplněná. Snad nejvíc gratulací přijímal Petr Benda, nový rekordman v počtu českých titulů. Má jich už dvanáct.

„Splnili jsme cíl klubu. Hodnoty titulů beru od prvního do šestnáctého, a mého dvanáctého, úplně stejně. Každý je pěkný z toho pohledu, že je to ukončení sezony. A po dvou letech se nám podařilo ho oslavit doma, to je daleko lepší. Dneska asi nepůjdeme brzo spát,“ těšil se Petr Benda.

Nymburk získal 16. titul v řadě | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK