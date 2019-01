Bronzový olympijský medailista a 850 zápasů v NBA. Stoudemire byl hvězdou Hapoelu proti Nymburku

V basketbalové NBA odehrál téměř 850 zápasů a doma má bronzovou olympijskou medaili. Šestatřicetiletý Američan Amare Stoudemire přispěl v Praze k výhře Hapoelu Jeruzalém v Lize mistrů nad Nymburkem. Že je zřejmě tou největší basketbalovou hvězdou, která se kdy proháněla po českých palubovkách, ale on sám netušil. Praha 14:08 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amare Stoudemire při zápase proti Nymburku v Lize mistrů | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Nevěděl jsem to, ale musím říct, že fanoušci vytvořili úžasnou atmosféru, byli skvělí. Praha je krásné město, byli jsme se před zápasem projít po Staroměstském náměstí a něco nakoupili. V Praze je spousta památek a já si to tu moc užil,“ řekl po zápase Amare Stoudemire.

Úterní večer na Královce patřil jednoznačně jemu. Na hlavě dredy stáhnuté do culíku, na očích ochranné brýle kvůli letitému zranění oka a dres s charakteristickým číslem 1.

Stoudemire byl na palubovce nepřehlédnutelný, a to nejen svým zevnějškem. K 19 bodům přidal sedm doskoků a předvedl tak svůj druhý nejlepší výkon v sezoně.

„Je to super zážitek, protože od něj se dá učit spoustu věcí," řekl sice po zápase po zápase nymburský pivot Martin Peterka. Pak ale dodal: „Takhle se na to nedá dívat, pak se k tomu přistoupí s respektem, což jsme nechtěli. Ale i tak se to stalo.“

Focení s fanoušky

Stoudemire se už před utkáním fotil s fanoušky a po závěrečné siréně se pak především malým příznivcům dlouhé minuty trpělivě podepisoval.

Chování hodné profesionála předváděl hvězdný Američan i během zápasu, což potvrzují slova kapitána Nymburku Pavla Pumprly, který se Stoudemirem svedl pod košem několik důrazných soubojů.

„Trochu mě potěšilo, že už chytal nervy z toho, že jsem na něj hrál trochu tvrději, ale pak mi to nevím, jestli chtěně nebo nechtěně, pěknou ranou pod košem vrátil. Byl ale férový. Pak přišel a omlouval se. Nebyl to zákrok, který by v tu chvíli chtěl udělat,“ dodává Pumprla.

Zážitek ze setkání s legendárním basketbalistou ale z hlediska Středočechů přebilo zklamání z deváté porážky v sezoně, která navíc znamenala konec nadějí na postup do play-off Ligy mistrů.