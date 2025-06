Nymburk našel náhradu za Tabelliniho, k českým mistrům se vrací izraelský trenér Amiel

„Poté, co jsme akceptovali žádost trenéra Tabelliniho o uvolnění ze smlouvy, bylo hlavní prioritou najít co nejvhodnějšího nástupce. Měli jsme od agentů opravdu hodně nabídek i na zajímavá jména, ale naší první volbou byl Oren Amiel. Byla to sázka na osvědčenou kartu,“ uvedl na na svém webu generální a sportovní manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.

Amiel působil v Nymburce jako hlavní trenér v letech 2017 až 2021. Předtím absolvoval také pět sezon v roli asistenta Ronena Ginzburga. V pozici hlavního kouče vyhrál se Středočechy třikrát ligu, v roce 2020 se mistrovský titul neuděloval kvůli pandemii koronaviru.

V sezoně 2019/20 byl Amiel vyhlášen trenérem roku v Lize mistrů, v níž v letech 2020 a 2021 dovedl Nymburk mezi osm nejlepších týmů soutěže. V roli hlavního kouče vyhrál v NBL 152 ze 154 zápasů. V Lize mistrů měl bilanci 37:21.

Na lavičku basketbalistů Nymburka se vrací trenér Oren Amiel, který v minulosti strávil ve středočeském klubu devět sezon. Třiapadesátiletý Izraelec nahradí Itala Francesca Tabelliniho. https://t.co/NPNgWR3vfc pic.twitter.com/yIjCck0dIf — ERA Basketball Nymburk (@basketnymburk) June 3, 2025

„Já jsem si už tehdy myslel, že to není sbohem na vždycky, ale jen na shledanou, uvidíme se později. Život mé rodiny se poslední čtyři roky hodně měnil a rozhodli jsme se trochu usadit. Takže když přišla nabídka na návrat do Nymburka, brali jsme to jako skvělou příležitost. Jsem z toho nadšený, že jsem zpět,“ uvedl Amiel.

Po odchodu z Nymburka vedl Amiel Hapoel Jeruzalém, poté působil do roku 2024 v německém Bambergu. Minulou sezonu strávil jako Ginzburgův asistent v japonském týmu Kawasaki. V Nymburce se opět setká Vojtěchem Hrubanem, Martinem Křížem, Františkem Rylichem, Jakubem Tůmou, Matějem Svobodou či Jaromírem Bohačíkem, které vedl i během prvního angažmá.

„S Orenem se velmi dobře známe. Víme, co od sebe čekat. Navíc má i dobrý vztah s našimi hráči a v minulosti byl s naším týmem velmi úspěšný. Teď navíc nabral další zkušenosti v Německu a Japonsku,“ doplnil Sokolovský.

Středočeši získali letos 20. mistrovský titul po finálovém vítězství 4:0 na zápasy nad Brnem. Také se probojovali do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde nestačili v dvojzápase na Galatasaray Istanbul.

Tabellini působil v Nymburku dvě sezony, během nichž vrátil středočeský klub znovu na domácí trůn. Podle zahraničních médií o něj mají zájem přední italské či francouzské týmy včetně euroligové Paříže.

„Minulá sezona pod vedením trenéra Tabelliniho byla fenomenální. My jsme podobný úspěch předtím také zažili, bohužel jsme tehdy hráli čtvrtfinále (LIgy mistrů) na venkovním hřišti a ještě to ovlivnila pandemie. Těším se, že budeme mít příležitost si to zopakovat a zažít podobné úspěchy. Klub je na to nastavený, je tu skvělá energie. Je pro mě ctí vést tento tým a budu se snažit navázat na jeho historii,“ konstatoval Amiel.