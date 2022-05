Basketbalisté Nymburka vyhráli v Opavě 87:65, celou sérii 3:1 a slaví už osmnáctý titul

Opava skončila druhá stejně jako loni, kdy se hrálo o titul jen na dva vítězné zápasy a podlehla 0:2.

Před třemi tisícovkami diváků se ve čtvrtek s 27 body blýskl nymburský kapitán Vojtěch Hruban, který si připsal navíc osm doskoků. Výhru hostů podpořil 23 body americký rozehrávač Jerrick Harding. Double double si za vítěze připsal Colbey Ross s 16 body a 12 asistencemi a za domácí Mattias Markusson s 16 body a 12 doskoky.

Opava skvěle začala stejně jako v prvním domácím utkání, kdy předvedla v úvodu šňůru 14:0 a nakonec výhrou 78:76 ukončila soupeřovu neporazitelnost v play off po 42 zápasech a pěti letech. Nymburk tentokrát zaznamenal první body až v čase 3:11 díky Hrubanovi za stavu 0:9. Zaplněnou halu poprvé rozjásal po 17 sekundách Martin Gniadek, potom přidal trojku kapitán Jakub Šiřina a po dvou proměněných trestných hodech Jakuba Slavíka se trefil znovu Gniadek.

Opavě pak vrátil devítibodový náskok smečí Markusson, ale pak už se Nymburk rozjel a devítibodovou šňůrou zakončenu třemi trestnými hody Rosse vyrovnal. Slezané favorita v první čtvrtině do vedení nepustili a naopak dvakrát unikli na rozdíl čtyř bodů.

Ve druhé čtvrtině nejdříve Opava na úspěšné akce Středočechů odpověděla třemi trojkami. O dvě se postaral Šiřina, o jednu Markusson a bylo to 28:20. Na to zareagovali Petr Benda, trojkou Ross, z úniku Harding a nakonec Hruban posunul v čase 15:20 Nymburk poprvé do vedení 29:28. Markussonova rychlá odpověď znamenala poslední náskok Opavy v utkání. Navíc Hrubanův pokus z dálky s klaksonem do pauzy zvýšil vedení Nymburka na 42:36.

Po poločase nepomohlo Opavě k návratu do hry ani rychlých pět bodů Miroslava Kvapila, protože mezi ně vmísil trojku také Ross. Po koši Martina Kříže potvrdil zlepšenou střelbu hostů z dálky Hruban, který o chvíli později proměnil dva trestné hody a Nymburk vedl už o 11 bodů. Domácí snaha o snížení narážela na úspěšnou odpověď favorita, který 74 sekund před koncem třetí desetiminutovky vedl už 62:48.

Závěrečnou čtvrtinu začal Nymburk sérií 11:0, na které se podílel devíti body Harding. Nymburk vedl o 23 bodů a hrálo se už jen o to, jakým rozdílem zápas skončí. Hruban s Hardingem si mohli rozdat interní boj o nejlepšího střelce posledního zápasu sezony a potom už se Středočeši pustil do tradičních oslav. Opavští si ale také užívali ovace fanoušků za vydařenou sezonu, v které Nymburk porazili v březnu ve finále Českého poháru.