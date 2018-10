Nymburk slaví první vítězství v Lize mistrů, Antverpy porazil o 8 bodů

„Hráli jsme konečně v opravdu domácím prostředí proti týmu, který bychom měli porazit. Přestože to bylo upracované a vydřené, tak jsme to zvládli a jsme rádi, že jsme se dokázali vrátit do hry o postup,“ řekl Radiožurnálu po zápase basketbalista Nymburka Vojtěch Hruban.

Nymburk šel do utkání s vědomím, že už nutně potřebuje vyhrát. Oproti předchozím zápasům výrazně zlepšil obranu. V úvodu sice zlobil hostující Victor Sanders, ale na přelomu první a druhé čtvrtiny dal dvě trojky Tomáš Vyoral a Nymburk odskočil na sedm bodů.

Mladý belgický celek se ale nenechal zlomit a šňůrou 8:0 se ujal vedení. Pak se ale chytl Vojtěch Hruban a osmi body v řadě opět zařídil nymburské vedení až o jedenáct bodů.

Ani to ale na Antverpy nestačilo. Hosté potvrzovali, že patří k nejlépe střílejícím týmům z dálky a ve čtvrté čtvrtině se ujali vedení. V klíčovou chvíli šest minut před koncem ale zvedl prapor do té doby ne tolik viditelný Jaromír Bohačík, který dal osm bodů po sobě a zařídil tak rozhodující náskok. V tu chvíli byla na hřišti kompletně česká sestava.

Definitivní tečku za výhrou udělal 44 sekund před koncem Hruban trojkou na 80:71. Potvrdil tak 19 body roli nejlepšího střelce týmu. Kromě něj sehrál důležitou roli Vyoral, který v předchozích třech zápasech dal dohromady čtyři body. Dnes však byl druhým nejlepším střelcem týmu se 14 body.

Nymburk - Antverpy 82:74 (21:17, 43:37, 64:62)

Nejvíce bodů: Hruban 19, Vyoral 14, Wright 13, Bohačík a Lawrence po 10 - Lee 16, Kalindski 11, Vanwijn a Sanders po 10. Fauly: 18:25. Trestné hody: 29/17 - 20/12. Trojky: 9:10. Doskoky: 38:39.