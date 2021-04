‚Obrovský úspěch pro náš klub.‘ Basketbalový Nymburk slaví druhý postup do Final Eight v řadě

Basketbalový Nymburk se druhý rok po sobě probojoval v Lize mistrů mezi osm nejlepších týmů, které si to na závěrečném turnaji rozdají o titul. Postupová nakonec byla i porážka v osmifinálové skupině. Nymburk totiž večer prohrál v Zaragoze 71:90 a musel čekat, jak dopadne souběžně hraný duel. Ale netrvalo dlouho a Středočeši mohli začít slavit. Zaragoza 10:58 2. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas Nymburku se Zaragozou. | Foto: Šváb David | Zdroj: ČTK/PR/ERA Basketbal Nymburk

„Soupeř byl lepší ve všem - přeskákal nás na doskoku, přeběhal, hrál víc fyzicky... byli tentokrát prostě silnější, ale na basketbalu je úžasné, že čas od času i po porážce můžete odcházet spokojení a s úsměvem. To je tenhle případ, vždyť jsme znovu postoupili na Final Eight,“ radoval se po prvním klopýtnutí v osmifinálové skupině basketbalové Ligy mistrů Oren Amiel, kouč šestnáctinásobných českých šampionů.

„Jsme na hráče pyšní, pro náš klub je to obrovský úspěch, ale musíme ještě zůstat hladoví,“ dodal Amiel.

Mohl si oddechnout. Přestože jeho svěřenci druhý duel ve třech dnech různě po Evropě, navíc bez opor Hrubana s Obashonem, nezvládli, na postup dvě kola před koncem to Nymburku nakonec stačilo.

„Zatím nemám slov. Myslím, že pro mě i pro Nymburk je to největší úspěch v historii, postoupit dvakrát za sebou do Final Eight. Vždycky to bylo tak, že jsme měli nějaký úspěch a pak rok dva horší. Je to něco neskutečného, i když je to zvláštní pocit, když se prohraje utkání,“ říká pivot Petr Benda, nejzkušenější člen soupisky nymburského basketbalového klubu.

„Na hřišti jsme to ještě neprožívali, protože jsme to ještě nevěděli. Když jsme stáli před šatnou, tak Bamberg v posledních dvou minutách otočil zápas a tím pádem jsme postoupili. Takže to zklamání vyprchalo a začala převládat radost, protože jsme podruhé za sebou postoupili,“ přiznává o pár minut déle už v autobuse cestou na letiště reprezentant Martin Kříž.

Basketbalisté Nymburka zakončí osmifinálovou skupinu Ligy mistrů bez nervů - v úterý se představí na Sardinii v hale Sassari, ve čtvrtek je čeká domácí odveta se Zaragozou a pak už jen Final Eight.