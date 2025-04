Druhá prohra a konec. Nymburku v play-off Ligy mistrů vystavil stopku turecký Galatasaray Istanbul

Basketbalisté Nymburka prohráli ve druhém utkání čtvrtfinále Ligy mistrů v Istanbulu s Galatasarayem 74:90 a po porážce 0:2 na zápasy se loučí se soutěží. Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho vyrovnali nejlepší klubový výkon z let 2020 a 2021, ale na premiérový postup do Final Four nedosáhli. Nejlepším střelcem Nymburka byl s 15 body Jaromír Bohačík.

Istanbul 20:17 15. 4. 2025 (Aktualizováno: 20:34 15. 4. 2025)