‚Nikdo tu nehraje rád.‘ Nymburští basketbalisté prohráli i druhý zápas v azylu na Královce

Základní skupiny Ligy mistrů basketbalistů jsou v polovině a Nymburk bude mít v té druhé co dělat, aby splnil cíl a prošel do play off. Čeští mnohonásobní šampioni ztratili v pražské hale Královka i druhý domácí zápas.

