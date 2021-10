Samozřejmě husí kůže, liboval si Hruban. Kapitána Nymburka potěšili po výhře v Lize mistrů fanoušci

Basketbalisté Nymburka ustáli v Lize mistrů další koncovku a ve 3. kole vybojovali v Praze na Královce výhru 86:82 nad Igokeou Aleksandrovac. Na Letné jim k tomu po víc než roce a půl pomohlo publikum v ochozech. Přes 1300 lidí si našlo cestu do ochozů a vytvořilo bouřlivou kulisu. Praha 12:17 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban | Zdroj: Profimedia

Nymburští basketbalisté si pochvalovali, že první domácí výhru v tomto ročníku Ligy mistrů jim pomohli vybojovat diváci.

Ti totiž mohli po více než roce a půl přijít na české šampiony v Praze a skoro 13 stovek jich tuhle možnost využilo.

„Úžasná. Říkal jsem, že jsme to nejvíce pocítili v posledních pěti minutách, kdy jsme potřebovali trochu přitvrdit na doskakování a bylo vidět, že nás diváci ženou a že to byla ta dodatečná energie,“ popisoval fanouškovskou podporu Lukáš Palyza.

Na Lize mistrů si užili diváky v ochozech nymburští basketbalisté po víc než roce a půl poprvé, a nejen v koncovce si kulisu pochvalovali i její hlavní hrdinové - jako první - autor 29 bodů a třetí nejlepší střelec soutěže Jerrick Harding.

„Hodně se mi líbila atmosféra. Fanoušci byli neuvěřitelní, tohle nám chybělo a klidně bych tu hrál každý zápas. Teď byl covid, tak nám to všem chybělo. I fanouškům, kteří si to určitě také chtěli po dlouhé době užít s námi. Atmosféra nám určitě pomohla. Cítil jsem tu energii a pomohla mi k tomuto výkonu.“

A také kapitán Vojtěch Hruban. „Krásný zápas, moc jsem si to užil. Musím říct, že když byly ovace po koši, tak to bylo super. Samozřejmě husí kůže, protože to hrozně chybělo. Když se člověk kouká na highlighty z loňské sezony, tak ty prázdné haly vypadají hrozně. Tohle je to, proč to hrajeme samozřejmě. Teď budeme doufat, že příště ta hala bude ještě plnější a že nás nezavřou, takže doufejme, že to stihneme odehrát nějaký zápas před plnou halou doma.“

PAOK Soluň vyzvou nymburští basketbalisté v Praze v úterý 9. listopadu a v případě další výhry rázně nakročí za postupem.