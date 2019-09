‚Můžeme nasát tu atmosféru doma.‘ Nymburk tleskal basketbalovým reprezentantům

Basketbalisté si šestým místem na mistrovství světa získali české fanoušky. A oslovili mnohé, kteří dřív tento sport ani nesledovali. Po historickém úspěchu neměli čas si ani pořádně odpočinout. Třeba pětice nymburských hráčů už se s mistrovským klubem připravuje. Mohli si ale při otevřeném týmovém tréninku připomenout nedávný reprezentační úspěch přímo na palubovce Sportovního centra. Nymburk 23:00 21. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Bohačík během zápasu proti Srbsku. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Pětici nymburských basketbalistů přivítali doma ve Sportovním centru. Původně se měli fanouškům představit v konfrontaci s Pardubicemi. Východočeši kvůli marodce ovšem utkání odvolali a tak si Nymburští zahráli ve dvou týmech proti sobě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nymburk tleskal basketbalovým reprezentantům. Více si poslechněte v reportáži Pavla Petra

A možná si konečně mohli uvědomit, jaký úspěch to vlastně v Číně pro český basketbal vybojovali. „Až trochu opadne mediální pozornost, tak možná potom právě přijde ten čas se nad tím každý sám zamyslet, protože zatím tomu nechávám takový volný průběh a zamýšlím se nad tím právě u příležitosti rozhovorů, kdy mám na podobnou otázku odpovědět. Takže čím dál tím víc, ale myslím si, že nejvíc to bude až tak časem. Hlavně mě zajímá nejvíc, jestli bude vidět vliv na to, co se děje dál okolo basketu,“ řekl Radiožurnálu kapitán úspěšného týmu Pavel Pumprla.

A přiznává, že stejně tak často řeší odpověď na otázku, jestli jeho loučení s reprezentací bylo opravdu definitivní. Prý ho nezlomí olympijská kvalifikace ani mistrovství Evropy. „Samozřejmě je jedna věc lákavější než druhá, ale nejsem typ, který by říkal ‚Nikdy víc‘. Dokud mi nebude 50 a neupadnou mi obě nohy, tak možné je teoreticky všechno. Ale vím, proč jsem to rozhodnutí udělal a takhle si teď za ním stojím,“ dodal.

Naopak v národním týmu by dál neměl chybět další z klíčových hráčů sestavy - na křídle hrající Jaromír Bohačík. Návrat na nymburskou palubovku a setkání s příznivci si užíval. „Myslím, že právě tohle bylo to potřebné, že jsme mohli nasát tu atmosféru doma. V Číně nám sice hodně lidí psalo a posílalo veškerou podporu, ale teď, když jsme byli mezi fanoušky, i když je to nějaký ten den po mistrovství, tak je cítit, že to hodně rezonovalo,“ popsal Bohačík.

Teď to chce jediné. Z čínského úspěchu opravdu vytěžit maximum. A hlavně neusínat na pomyslných vavřínech. „Myslím, že se na vavřínech usnout nedá, protože reprezentace skončila a okamžitě jsme naskočili do týmu a začíná nám příprava. Jedeme do Slovinska na přípravný kemp, takže o nějakém usínání se vůbec nemůže mluvit,“ dodal Bohačík.

O velkém snu ovšem ano. Nechyběly u něj slzy. V případě technického vedoucího reprezentace a také v minulosti osobnosti na střídačce Nymburka Vratislava Šístka. „To se nedá popsat slovy. To byl prostě tak úžasný zážitek, že na to do smrti nezapomenu. Nedoufal jsem, že se někdy dostanu na mistrovství světa. Můj sen byl podívat se na finále Euroligy, což se mi splnilo několikrát díky panu Janstovi, že jsme se tam dostali. Ale že bych se podíval na mistrovství světa a ještě tam uhráli takový výsledek, to je prostě z říše snů,“ okomentoval šestašedesátiletý Vratislav Šístek úspěch basketbalové reprezentace na světovém šampionátu.