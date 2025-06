Změna na lavičce českých mistrů. U basketbalistů Nymburku končí trenér Tabellini, míří do zahraničí

Nymburské basketbalisty už nebude trénovat Ital Francesco Tabellini, který se loučí po dvou letech a míří za lukrativnějším angažmá. Spolu s ním odchází z lavičky českého mistra i asistent Giovanni Spessotto. Klub to uvedl v tiskové zprávě a v brzké době by měl také oznámit nového kouče. Nymburk 13:18 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francesco Tabellini z Nymburka | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia, Český rozhlas

Podle serveru eurohoops.net by se k týmu mohl vrátit Izraelec Oren Amiel, který v Nymburce působil jako hlavní trenér už v letech 2017 až 2021.

„S trenérem Tabellinim jsem sice měli smlouvu ještě na jednu sezonu, ale výkony týmu poutaly takovou pozornost po celé Evropě, že se o trenéra začalo zajímat mnoho klubů. A my mu nechtěli bránit v dalším posunu v kariéře. Proto jsme našli řešení a dohodli se na ukončení smlouvy,“ řekl generální a sportovní manažer Nymburka Ladislav Sokolovský.

Jednačtyřicetiletý Tabellini přišel do Nymburka z USK Praha a získal se Středočechy dva mistrovské tituly a dvakrát slavil také zisk Českého i Československého poháru. Tým dovedl také loni do čtvrtfinále Evropského poháru FIBA a letos do stejné fáze Ligy mistrů, čímž klub vyrovnal svá maxima.

„Po posledním zápase finále jsem hráčům poděkoval, protože je to hlavně jejich zásluha, že poslední měsíc bylo kolem mé osoby hodně živo a registroval jsem velký zájem z různých stran. Teď mě čeká nová velká výzva. V médiích se objevilo hodně spekulací, nemohu nic potvrdit, ani vyvrátit. Dokud není nic oficiální, nechci o tom mluvit,“ řekl Tabellini, jehož média spojují s předními týmy v Itálii a Francii včetně euroligové Paříže.

„Myslím si, že to souvisí i se stylem hry, jaký jsme v Nymburce praktikovali. V poslední sezoně jsme byli ještě lepší. Nymburská hra byla v něčem specifická a zajímavá. I ty nejlepší evropské týmy koukají kolem sebe a oceňují styl basketbalu menších klubů. Dobré kluby chtějí tento styl plný rychlosti a agresivity rozvíjet a hledají trenéry, kteří toho jsou schopni. Snad takovým trenérem jsem i já. Pokusím se šanci využít,“ konstatoval Tabellini.

Vedle Tabelliniho a Spessotta v Nymburce končí také křídelník Tylan Birts, který ihned s koncem sezony odjel podepsat dvouletý kontrakt do Bonnu. „Nyní usilovně pracujeme na novém trenérovi, abychom mohli začít dávat dohromady kádr,“ doplnil Sokolovský.