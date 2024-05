Basketbalisté Nymburka se vrací na basketbalový trůn, finálovou sérii s ústeckou Slunetou ovládli 4:1

Pomohl k tomu s 16 body Myles Stephens a o dva body méně zaznamenal Ty Gordon, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série. Slunetě nestačilo ani 23 bodů Tye Nicholse.

Nymburk loni neuspěl poprvé od roku 2003, poté co vypadl v semifinále s pozdějšími šampiony z Opavy. Od roku 2004 dominovali Středočeši NBL nepřetržitě až do loňska s výjimkou roku 2020, kdy se soutěž nedohrála kvůli pandemii koronaviru. Pro Ústí nad Labem byl už postup do finále historickým počinem, severočeský klub dosáhl na první medaili.

MVP finálové série byl po zásluze vyhlášen Ty Gordon z @basketnymburk pic.twitter.com/8Ihde1jjzL — cz.basketball (@cz_basketball) May 30, 2024