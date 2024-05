Basketbalisté Nymburka jsou výhru od titulu. Ústí už nemá sílu, mají úzkou rotaci, myslí si kapitán Kříž

Návrat na český ligový trůn můžou už ve čtvrtek večer slavit basketbalisté Nymburka. Ve finálové sérii vedou nad Ústím nad Labem 3:1 na zápasy a už jen jedna výhra jim chybí k zisku poháru. Severočeši doufají, že jim pomůžou dva dny odpočinku a mistrovské oslavy překazí. Nymburk 13:28 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maverick Rowan z Ústí nad Labem a Jaromír Bohačík z Nymburka ve vzájemném souboji | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia

První zápas v Nymburce prohrálo Ústí až v prodloužení, ve třetím dokázalo soupeře porazit o 24 bodů. Druhé a čtvrté utkání, které následovalo o den později, ale Severočeši výsledkově ani herně nezvládli.

„V naší rotaci nemůžeme zahrát dva dny za sebou. Po odpočinku hrajeme úplně jinak a budeme se nažit vyhrát,“ prohlásil ústecký trenér Jan Šotnar, který nemůže rozložit síly na tolik hráčů jako kouč Nymburka Francesko Tabellini.

„Co jsem během play off vypozoroval, tak druhé zápasy vypadají jinak, už nemají sílu. Mají samozřejmé úzkou rotaci,“ znají podle kapitána Martina Kříže v Nymburce ústeckou slabinu. Přesto finálového soupeře chválí.

„Po jejich vyhraném semifinále jsem říkal, že se vším respektem k týmům jako Olomoucko a Ostrava, jsme poslední opravdu těžký zápas hráli právě s Ústím. Jsou kvalitou dost jinde,“ prohlásil Kříž.

I proto by ligové zlato basketbalisty Nymburka pořádně zahřálo.

„Musím říct, že jsem zažil tituly vlastně v suchém triku. Ale když je to vybojované, tak je to o něčem jiném. Titul se poté slaví o dost lépe,“ řekl nymburský Jakub Tůma. Jenže Ústí plánuje oslavy titulu zmařit.

Trenérova rozlučka

Trenér Jan Šotnar se po sezoně se severočeským klubem rozloučí a ještě by si rád odkoučoval zápas ve vyprodané ústecké hale, do které na play off chodí dvě tisícovky diváků.

„Když jsem začínal, tak se hlásilo 300 diváků, kteří tu stěží byli. Spíše jich chodilo okolo 200. Nyní lidi fandí a chceme sérii vrátit do Ústí a doufám, že to nebude můj poslední zápas,“ přeje si Šotnar.

Pátý finálový duel začne v Nymburce ve čtvrtek v 18 hodin.