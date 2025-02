‚Střelili jsme se do vlastní nohy.‘ Opavou hýbe spor trenéra basketbalistů Czudka s radou města

Už od září 2024 trvá spor mezi ředitelem BK Opava Radimem Vysockým a trenérem klubu Petrem Czudkem. Vysocký na svou pozici na konci února rezignoval a na opavském magistrátu se v úterý celá záležitost projednávala. Klub je totiž stoprocentně vlastněný městem. Tam se projevil i spor mezi Czudkem a místopředsedou představenstva klubu a členem rady města Michalem Štěpánkem (ANO). Opava 15:29 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci BK Opava | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: Profimedia

„Já hájím zájmy klubu, ty hájíš jen své zájmy. Já do klubu dávám peníze už 29 let,“ prohlásil Štěpánek na adresu Czudka při potyčce během odchodu ze zasedací místnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o sporech napříč vedením opavského basketbalového klubu

Představenstvo klubu hájilo práci ředitele Vysockého a vyčítalo novinářům mediální kampaň ve prospěch Czudka. Ohánělo se však především aktivitou fanoušků na sociálních sítích.

„Vadí mi, že přes média prezentuje nepravdy. Během porad představenstva je nás šest, vše je v zápise, a pan Czudek přesto vše vyvrací a otáčí,“ myslí si Štěpánek.

Náměstek primátora Vladimír Schreier (ANO) vyzval Czudka, aby situaci uklidnil. Na základě aktivizace fanoušků rezignoval v pondělí ředitel klubu Vysocký.

Radim Vysocký rezignoval na post předsedy představenstva a ředitele klubu. pic.twitter.com/iZnh2J4wm2 — BK Opava (@bkopava) February 24, 2025

„Já sociální sítě nemám. Lidé ví, co se tady přes půl roku děje, začali reagovat a postavili se za mě. A já jim mám říct, že nemůžou? Už nejsme před rokem 1989, každý si může říct co chce. A když mi někdo vyhrožuje smrtí, tak to musí řešit policie, ne já,“ kroutil hlavou Petr Czudek.

Jedním ze sporů je i fakt, že měl Czudek představenstvu oznámit, že už nechce na postu trenéra pokračovat. Kouč tvrdí, že mu bylo dáno na výběr mezi trenéřinou nebo pozicí manažera ředitelem Vysockým.

„Opakovaně nám na představenstvu říkal, že už na postu trenéra nechce pokračovat,“ pokračoval předseda představenstva Michal Štěpánek. Na opavském magistrátu to nevypadalo, že v dohledné době dojde k nějakému pragmatickému řešení.

Řešení v nedohlednu

„Jedna věc je snaha o řešení. Jestli si někdo myslel, že se bude zakopávat válečná sekera, tak to nevím. Jsem v klubu hodně angažovaný, snažím se být slušný a žádnou kampaň jsem nevyvolal,“ hájil se trenér basketbalistů předtím, než opustil sál.

„Závěr žádný není. Budou vypsána výběrová řízení jak na post sportovního manažera, tak ředitele klubu,“ prohlásil Štěpánek.

Před Opavou a Czudkem stojí ve středu domácí zápas proti Děčínu, který se bude hrát patrně v napjaté atmosféře.

„Je to velký stres. Dostali jsme se do bodu, který si nikdo nepřál. Už jsem říkal, že jsme se střelili do vlastní nohy. Neříkám, že nemám máslo na hlavě, ale prostě pořád se jedná o městský klub. Město musí rozhodnout, kdo bude ten, který si vezme otěže za chod klubu. Jde o sportovní i technickou stránku. Já se na jednání moc informací nedozvěděl a musíme počkat, jak to bude dále,“ dodal k rozmíškám Petr Czudek, jehož svěřence ve středu čeká souboj s Děčínem.

Reprezentační přestávka je u konce a nás už zítra čeká od 18:00 domácí zápas přijďte nás podpořit v co největším počtu do haly proti @bkdecin #hejaopava #bkopava #czbasketball #bezfaulu pic.twitter.com/zhz3IgXWMD — BK Opava (@bkopava) February 25, 2025