Basketbalový reprezentant Patrik Auda přivítal nový rok v Japonsku. V největším japonském přístavu Jokohamě už pár měsíců žije a hají barvy tamního klubu v nejvyšší soutěži. Mimo basketbalové palubovky toho zatím Auda moc nestihl, a to i kvůli tomu, že se do Asie dostal o několik týdnů později, než chtěl. Jokohama 12:36 1. ledna 2021

„Měl jsem se do klubu dostavit už na konci srpna, ale kvůli koronaviru jsem nebyl schopen odletět do Japonska a musel jsem čekat až do října, kdy mi bylo vystaveno vízum. To byl největší problém,“ říká Radiožurnálu basketbalista jokohamských Korzárů Patrik Auda.

Nejtěžší je pro mě jazyk, říká basketbalista Auda po prvních měsících v Japonsku

Na palubovce se se spoluhráči dorozumívá hlavně anglicky, ale v týmu využívají také překladatele, protože ne všichni v kabině anglicky nebo japonsky umí. Jenže mimo halu se na pomoc překladatele spolehnout nemůže.

„Asi nejtěžší je pro mě ten jejich jazyk a s tím spojené písmo. Když už umím třeba nějaká slovíčka, tak když přijdu do obchodu, tak vůbec nedokážu říct, co je co.“

Což je problém i jinde - třeba v restauracích. Právě asijskou kuchyni má rodák z Ivančic moc rád ale do Japonska se těšil nejen například na sushi. Na výlety za kulturou nebo do přírody ale zatím čas i kvůli pozdějšímu příletu moc neměl.

„Nejdál jsem byl v Tokiu, což je asi 40 minut vlakem. Ale určitě bych se chtěl podívat na nějaká historická místa,“ říká Auda.

Jako jediný z českých reprezentantů hraje Auda i v době koronavirové pandemie už zase zápasy aspoň před omezeným počtem diváků. A ani na svou roli v klubu si jednatřicetiletý podkošový hráč stěžovat nemůže. Je druhý nejvytíženější i nejčastěji skórující basketbalista Jokohamy.

„Do nového roku bych si přál, aby konečně skončila tahle šílená situace a všechno se vrátilo do normálu a abychom měli šanci v létě dostat se na olympijské hry, jestli se budou konat,“ vyhlíží Auda zatím hlavně odloženou olympijskou kvalifikaci.

„S tím, jak je pořád těžké se do Japonska dostat, pouští sem jen lidi, kteří mají víza, a těch zatím nedávají moc, si nedokážu představit, že za necelého půl roku se sem sjedou sportovci z celého světa. Třeba to bude s vakcínou jinak. Doufám, že hry budou, ale chce to čas,“ dodává Patrik Auda pivot jokohamských korzárů a národního týmu.