České basketbalistky nastoupí proti Belgii i s Holešínskou. Ta bude nově hrát v turecké nejvyšší lize

Už s jistotou postupu do čtvrtfinále mistrovství Evropy nastoupí české basketbalistky na závěr brněnské skupiny proti Belgii. V souboji o první místo v tabulce se naposledy publiku v hale Vodova představí také Petra Holešínská. Opora českého týmu si víc zápasů v Brně dlouho nezahrála a zase nezahraje. Brno 18:47 21. června 2025 Petra Holešínská byla tahounkou českého týmu v závěru osmifinálového utkání proti Řecku

„Je to návrat domů. Sice do haly rivala, ale pro mě je speciální hrát doma, protože těch příležitostí tolik nemám. Vždycky se tu cítím dobře. Škoda, že tady nehrajeme celý šampionát,“ říká Holešínská.

Současné opora basketbalové reprezentace Petra Holešínská nakoukla do tuzemské ligy jako dorostenka v dresu Žabin Brno. Už na vysokou ale zamířila do Spojených států. Po studiu třeba na alma mater Michaela Jordana, univerzitě North Carolina, absolvovala ještě v zámoří kemp před sezonou WNBA s Chicagem Sky, než se před čtyřmi lety vrátila hrát basketbal do Evropy. Nejdřív do Maďarska, pak Španělska a teď do Turecka.

Přestup do Turecka

„Klub ještě oficiálně neoznámil, kam jdu, takže vám to ještě neprozradím,“ uvedla sedmadvacetiletá Holešínská po druhé výhře na evropském šampionátu, která nakonec znamenala jistou účast ve středečním čtvrtfinále v řeckém Pireusu. Jenže na oficiální soupisce pro novináře od mezinárodní federace FIBA se píše, že bude od příští sezony hájit barvy Emlaku Konut v turecké nejvyšší soutěži.

„Většinou se čeká na oficiální oznámení klubu. Bohužel s tím byl trošku problém. Několika holkám tam přidaly kluby na příští sezonu, když se o tom ještě ani nevědělo. O některých se totiž ani nevědělo, že nezůstávají ve stávajících klubech. Samozřejmě to jde na FIBU a ano, je to Turecko, ale klub to ještě oficiálně neoznámil,“ objasnila situaci Češka.

‚Španělský Twitter pracuje rychle‘

„Nevím, jestli si toho nevšimli. Samozřejmě se tam pojišťují platy, které mají hráčky na příští sezonu. Pojišťuje se to u FIBY a asi tím se to nějak provalilo. Není to úplně ideální. Kdo koho podepsal by jako první měly oznamovat kluby, ale bohužel už se to nedá vrátit. Španělský Twitter pracuje rychleji,“ směje se Holešínská.

Basketbalistky zakončí skupinovou fázi před českými fanoušky v hale Vodova v přímém přenosu Radiožurnálu sport 22. června od 17.30 soubojem s favoritkami na titul a obhájkyněmi trofeje Belgičankami. Poté vyrazí do řeckého Pireusu na play-off.