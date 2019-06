Velké basketbalové loučení v Pardubicích. Jiří Welsch a Luboš Bartoň ukončili kariéru

Jiří Welsch a Luboš Bartoň, dva vynikající basketbalisté posledních let, udělali definitivní čáru za svými kariérami. V Pardubicích uspořádali rozlučku s názvem Poslední souboj, ve které se naposledy představili fanouškům na palubovce v roli aktivních hráčů. A loučení to bylo vydařené a důstojné. Pardubice 8:37 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exhibiční basketbalové utkání Poslední souboj hraný jako rozlučka Luboše Bartoně (vpravo) a Jiřího Welsche | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Loučení s dlouholetou sportovní kariérou není pro sportovce jednoduché. O to je lepší, když si to užije. A to se Jiřímu Welschovi v Pardubicích povedlo.

„Asi bych řekl, že možná i víc, než jsem čekal. Přípravy byly intenzivní a do poslední chvíle se řešila spousta věcí. Nebylo to jednoduché a vůbec jsem na to nebyl mentálně nastavený, ale v neděli jsem vyběhnul na hřiště, začal zápas a najednou jsem se rozpomněl na staré pocity. Tak to bylo hodně příjemné. Užil jsem si to hodně To je ta jednoduchá odpověď,“ shrnuje Welsch své pocity pro Radiožurnál.

Velké basketbalové loučení viděli fanoušci v Pardubicích. Není moc hráčů takového kalibru jako byli Jiří Welsch a Luboš Barto. Právě ti udělali definitivní tečku za svou bohatou kariérou

Slova chvály pro poslední souboj měl i druhý loučící se hráč Luboš Bartoň. „Pro mě to bylo fakt výjimečné. Jak říkám, užil jsem si to hrozně moc. Odehrál jsem to na falešku. Vypadalo to docela dobře, takže jsem spokojený. Akce se hrozně povedla. Jsem nadšený z celé organizace i zájmu lidí. Jsem rád, že jsem mohl přispět a být součástí takové akce,“ říká.

Zápas nakonec skončil vyrovnaně 79:79, i když o výsledek rozhodně nešlo. A hrát v basketbalu na remízu se podle Luboše Bartoně nedá.

„Nebylo to domluvené, ale říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby se hrálo vyrovnaně. Jak to vyšlo, tak to vyšlo. Takový scénář se nedá vymyslet, to by potom nebylo autentické. Byli jsme samozřejmě připraveni, že někdo vyhraje a někdo prohraje. Že to skončilo remízou, že jsem dal tu poslední trojku, to prostě tak vyšlo a byla to krásná tečka,“ uvedl po vydařené rozlučce bývalý český basketbalista.