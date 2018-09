‚Opravdu je hotovo?‘ Basketbalisté si potvrdili postup až v šatně, slavili až do odletu

Českou mužskou basketbalovou reprezentaci čeká v příštím roce premiérový start na mistrovství světa. Čechoslováci se na něm představili naposledy v roce 1972, teď ale mají své nástupce. Účast na turnaji v Číně mezi světovou elitou si zajistil výběr kouče Ginzburga po výhře 85:80 v Bosně a Hercegovině. Sarajevo 6:58 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté postoupili na mistrovství světa, ale těsně po zápase si nebyli jistí (archivní foto). | Foto: Josef Vostárek

Podle svého motta se čeští basketbalisté rvali v Sarajevu jako lvi než pak v šatně zahájili první postupové oslavy.

„Jsem rád, že pojedeme na mistrovství světa a myslím, že to je cítit. Je to rozhodně největší úspěch v kariéře a doufám, že úspěch na MS ještě přebije,“ začal pro Radiožurnál Vojtěch Hruban.

Pak ale zvážněl: „Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak je asi hotovo, ale nikdo si nebyl úplně jistý, nikomu se to nechtělo počítat. Skončil zápas a všichni jsme na sebe nervózně koukali, jestli můžeme začít slavit. Nebyli jsme si jistí, dokud jste nám to neřekli. Ještě v šatně se všichni ujišťovali, jestli je teda hotovo.“

Postupové oslavy měly podle Hrubanových slov začít později, ale ne zas tak o moc. „Jasně, že kluci mohou jít ven slavit. Ptal jsem se jich, jestli můžu jít s nimi. Něco málo už proběhlo i v šatně,“ přiznal izraelský trenér české reprezentace Ronen Ginzburg, který je podepsaný pod její největší úspěchy.

„Trenér chtěl jít s námi, takže toho využijeme a zapaříme s ním. Letadlo máme v 5.30, takže nevím, kdo bude spát,“ těšil se rozehrávač Washingtonu Wizards v NBA Tomáš Satoranský bezprostředně po vítězném zápase a postupu na světový šampionát.

Propadák na Eurobasketu jako příprava

Z loňského mistrovství Evropy přitom odjížděli čeští basketbalisté s nejhorším výsledkem v samostatné historii. I proto, že v Rumunsku nehráli v nejsilnějším možném složení. Letos ale získaných zkušeností hráči využili, opory se vrátili.

„Je to hodně zvláštní, jak se to vyvinulo. Hlavně po mistrovství Evropy, kde to byl propadák a byli jsme hodně dole,“ přiznal v Sarajevu po postupu Čechů na premiérový světový šampionát basketbalistů Tomáš Satoranský, který byl hlavní ale také jedinou hvězdou loni na Eurobasketu v rumunské Kluži, kde reprezentanti obsadili 13. místo.

„Evropa dopadla nešťastně, ale v dlouhodobějším kontextu nám to pomohlo,“ přemýšlí Vojtěch Hruban.

„Ukázalo se to jako příprava pro kluky, kteří přišli z české ligy. Na mistrovství Evropy měli vůdčí postavení, to jim pomohlo do kvalifikace. Neměli jsme tolik prostoru na trénování, ale byla tam obrovská energie a chuť postoupit, to je nejcennější,“ doplnil aktuálně jediný Čech v nejlepší basketbalové lize světa NBA Tomáš Satoranský.

Právě on se v posledním kvalifikačním okně zase sešel po nějakém čase v národním týmu s Janem Veselým, a Blakem Schilbem. Tedy hráči, kteří tvořili kostru úspěšného výběru na ME 2015, a pak i v o něco méně úspěšné kvalifikaci na olympiádu v Riu.

Trenér Ronen Ginzburg, který je na lavičce reprezentace od roku 2013 věří, že úspěch může přijít i na MS. Ale s dovětkem, že musí mít k dispozici zase nejlepší české hráče.

„Pokud zůstanou všichni zdraví a ještě se zlepší, tak tohle není konec. Věřte mi, můžeme být ještě lepší, pokud společně víc potrénujeme. Nejedeme na mistrovství světa se jen zúčastnit. Znám své hráče. Jsem přesvědčený, že máme dobrý tým a to bude znát nejen v Číně, ale i na mistrovství Evropy 2021,“ říká Ginzburg.