Basketbalisté v přípravě vyhráli pátý ze šesti zápasů, Maďarsko porazili 103:83

Do utkání nezasáhl kvůli bolavým zádům Patrik Auda, který se v týmem ještě rozcvičoval. Ve 23. minutě navíc musel odstoupit ze hry kapitán Pavel Pumrpla, který ledoval zraněný kotník na pravé noze.

Maďaři v přímém souboji o druhé místo na turnaji hned v úvodu utekli na rozdíl pěti bodů, ve čtvrté minutě sice Češi po trojce Satoranského poprvé vedli 9:7, ale Maďaři odpověděli devítibodovou šňůrou. O to se postaral třemi trojkami za sebou Filipovity, autor do té doby 14 ze 16 bodů Maďarů. Češi v první čtvrtině museli stahovat i osmibodovou ztrátu, což se jim podařilo. Střelecky byl při chuti především Satoranský s 13 body.

Ve druhé části Češi už většinou vedli. Při jedenáctibodové šňůře, kterou zařídili především trojkami Schilb, Peterka a Šiřina, vedli ve 24. minutě 40:30. Hlavně Filipovity s Goversem se ale postarali o to, že Maďaři stáhli manko a po poločase po Ferenczově trojce vedli.

Především Hrubanových devět bodů za necelé tři minuty vedlo k definitivnímu obratu skóre na českou stranu a ve 29. minutě měl Ginzburgův tým i po akci Krejčího už náskok 14 bodů.

V průběhu závěrečné čtvrtiny se vyšplhal až na dvacet bodů a Češi v přípravě dosáhli i na trojciferné skóre. Dvojcifernou bilanci mělo nakonec pět českých střelců - vedle Satoranského také Bohačík s Křížem (oba 14) a Hruban s Schilbem (oba 13).

Po druhém ze tří přípravných turnajů se tým kouče Ronena Ginzburga v pondělí vrátí do Prahy a ve středu odletí do Soulu. Tam bude hrát v generálce na šampionát od 24. do 27. srpna s Angolou, Koreou a Litvou. Do MS český tým vstoupí 1. září v Šanghaji zápasem s USA, vítězem posledních dvou MS. O dva dny později čeká Ginzburgův tým Japonsko a 5. září nastoupí proti Turecku.

Basketbalový turnaj mužů VTG Supercup v Hamburku:

ČR - Maďarsko 103:83 (25:25, 47:46, 75:63)

Nejvíce bodů: Satoranský 17, Bohačík, Kříž oba 14 - Filipovity 19, Govers 18, Pongó 15. Fauly: 16:24. Trestné hody: 27/18 - 13/16. Trojky: 17:15. Doskoky: 35:25.