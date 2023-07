Ocampo je tvrdý, ale i lidský. Tenhle mix může v reprezentaci fungovat, říká o novém kouči Satoranský

Mužská basketbalová reprezentace se od pátku bude v Poděbradech připravovat na srpnovou olympijskou předkvalifikaci, a to už s novým trenérem Diegem Ocampem. Španělský kouč bude mít k dispozici hodně omlazený celek, protože několik obvyklých opor letos před národním týmem upřednostnilo odpočinek. Třeba jako Tomáš Satoranský. Praha 10:04 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Zdroj: Profimedia

„Rozhodnutí nebylo tak těžké, už jsem o tom věděl dlouho dopředu. Zranění, které jsem měl, bylo dost vážné. Když to zpětně hodnotím, tak bylo bláznivé, že jsem do toho šel. Ovlivnilo to celou sezonu, hlavně začátek v Barceloně pro mě byl hodně složitý. Jedna věc, je hrát s bolavým kotníkem jednu akci a druhá, když pokračujete celou sezonu bez přestávky,“ připomíná Satoranský podvrtnutí kotníku, které si přivodil v loňském roce před EuroBasketem.

Dvoumetrový rozehrávač svůj návrat na hřiště abnormálně urychlil, v sezoně pak neměl prostor postiženému místu nechat orazit. S Barcelonou se totiž neúspěšně snažil o titul v Eurolize a úspěšně o prvenství ve španělské lize.

„Překvapilo mě, jak je náročné hrát zároveň Euroligu a španělskou ligu. Byla to deseti měsíční sezona, hodně zápasů a tělo potřebuje odpočinek. Navíc mi bude 32 let, takže zdraví je aktuálně přednější. Věřím, že tohle léto mi může pomoci pro národní tým do budoucna,“ říká Satoranský.

K národnímu týmu by se český rozehrávač mohl připojit zase v únoru, kdy začne kvalifikace na EuroBasket 2025. Sám tak brzy okusí, jaké to je hrát v reprezentaci pod Diegem Ocampem. To je muž, kterého Satoranský dobře zná. Na začátku profesionální kariéry ho totiž vedl pět let jako asistent v Seville.

„Diego byl velice tvrdý, což je pro mladé hráče hodně důležité. Dokázal z basketbalistů už v raném věku vymáčknout, co nejvíce. Zároveň je to člověk s lidským přístupem. Mix toho může s národním týmem fungovat velmi dobře,“ přiznává Satoranský.

Na nového trenéra se Tomáš Satoranský může těšit i v klubu. Ani mistrovský titul totiž nezachránil litevského kouče Jasikevičiuse, kterého nahradil Roger Grimau. K vysněnému prvenství v Eurolize by Barceloně mohla pomoci i zvučná posila, z NBA přichází nejužitečnější hráč loňského EuroBasketu Willy Hernangomez.

„Willy nám určitě hodně pomůže. Myslím si, že dvojice pivotů Hernangomez a Jan Veselý je nejlepší pivotmenská dvojka v celé Evropě. S Willym už budu hrát ve třetím klubu a moc se na to těším. V našem týmu je hodně změn, takže uvidíme, jak si to všechno sedne. Zvuk týmu se mi zatím velice líbí,“ dodává rozehrávač Satoranský, který novou sezonu s Barcelonou zahájí na konci září.