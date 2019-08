Basketbalisté zvládli přípravné zápasy bez prohry. ‚Prostor ke zlepšení je všude,‘ říká trenér Ginzburg

Čeští basketbalisté mají za sebou první tři přípravná utkání před premiérovým světovým šampionátem v samostatné historii. Všechny tři v pražské hale Královka před domácím publikem vyhráli, ale o výsledky tentokrát podle reprezentantů nešlo... Praha 13:39 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Tomáš Satoranský a jeho spoluhráč z českého týmu Ondřej Balvín | Zdroj: ČTK

„Na repre je vždycky dobrá nálada. To je i jeden z důvodů, proč se tady všichni rádi scházíme. Parta je tu super, a to možná taky bude naše největší síla,“ přiznal basketbalový reprezentant Vojtěch Hruban už před turnajem v Praze.

Čeští basketbalisté si v přípravě poradili i s Jordánskem. Soupeři nastříleli skoro sto bodů Číst článek

Ten to jen potvrdil. Češi na Královce s dalšími účastníky nadcházejícího mistrovství světa ani jednou neprohráli a hlavně v posledním jasném utkání proti Jordánsku se snažili ochozy svou hrou i pobavit.

„Jsem za to rád, trochu jsme z toho měli obavy, ale spousta lidí si sem našla cestu a je jen fajn, že se u toho dobře bavili,“ řekl po zápase Radiožurnálu kapitán reprezentačního týmu Pavel Pumprla a k arabským týmům Tunisku a Jordánsku dodává: „Škoda, že nemáme někoho takového ve skupině, protože by to byl možná lehce oddechový zápas.“

Zájem fanoušků

„O basketbale jsem toho tolik nevěděla, ale moc se mi to líbilo. Jsem moc spokojená. Atmosféra byla úplně úžasná,“ popisovali nevidomí manželé Salabovi.

Radiožurnál a projekt Světluška přinesly nevidomým fanouškům basketbalový zápas Česka s Polskem Číst článek

Ti byli na Královce součástí speciálního projektu Radiožurnálu a Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který zprostředkoval první rozhlasové vysílání u nás z basketbalového utkání pro nevidomé přímo v hale.

„Jsem rád, že po létu, kdy jsme skoro naplnili pardubickou halu, tak se to povedlo i v Praze. Je vidět, že basket láká,“ těší Tomáše Satoranského, hlavní hvězdu výběru Ronena Ginzburga.

„Kluci z lavičky to proti Jordánsku zvládli dobře. A první dva zápasy – zvlášť ten s Polskem – toho samozřejmě ukázaly hodně. Je na čem pracovat, prostor ke zlepšení je víceméně všude. V týmové chemii, obraně, útoku, v hledání těch správných řešení,“ vyjmenovává izraelský kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

Ostřejší prověrky ale teprve přijdou. První z nich v sobotu na turnaji v Hamburku proti domácím Němcům s několika hráči z NBA.