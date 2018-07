Basketbalista Hruban přispěl k důležitému vítězství nad Finskem 30 body, jako muž zápasu se ale necítí

Čeští basketbalisté zvládli důležitý kvalifikační zápas proti Finsku a mají jistotu postupu do další fáze bojů o světový šampionát. Češi dokázali zastavit hvězd finského výběru a svůj velký podíl na tom měl český reprezentant Vojtěch Hruban. Ten kromě toho, že stihl nastřílet 30 bodů, tak zápas znepříjemnil jednomu z nejlepších hráčů Finů. Pardubice 16:45 1. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Po konečném hvizdu svítilo na skóre 77:73 a z toho třicet bodů dal Finům Vojtěch Hruban. Sám ale dopředu necítil, že by to měl být nějak výjimečný zápas.

Basketbalisté se domácí výhrou nad Finskem přiblížili postupu na mistrovství světa Číst článek

„Přišlo to postupně. Myslím, že to, že to bude super zápas, se rozhodlo až ve chvíli, kdy jsme ho vyhráli. Kdybychom ho nevyhráli, tak to bylo všechno úplně zbytečné. Ve chvíli, kdy Selin nedal poslední trojku a my jsme to nějak upinkali, tak to ze mě všechno spadlo a mohl jsem si říct, že ten můj výkon byl k něčemu dobrý,“ řekl spokojeně Hruban.

Hruban dodává, že za dobrý bodový výkon je rád, sám bez spoluhráčů by ho ale nedosáhl.

„Jsem řád, že jsem taky mohl konečně trochu přispět, protože moje výkony v kvalifikaci zatím nebyly úplně ideální. Cítil jsem se dobře, padlo mi tam ze začátku několik střel a pak mě kluci začali hledat a vytvářeli mi super pozice. Nebyl jsem to jen já, i jim patří dík, protože několik košů bylo tak, že jsem dostal super přihrávku. Ve chvíli, kdy se to takhle nasčítává, jde i sebevědomí nahoru a zápas je pak o to jednodušší,“ řekl Hruban.

S humorem ocenil výkon Vojtěcha Hrubana i kapitán české reprezentace Pavel Pumprla.

‚Vyhraje ten, kdo ukáže větší vůli a srdce.‘ Bastketbalisté zvládli dramatický závěr zápasu s Finskem Číst článek

„Nic moc, 40 bodů by bylo hezčích. Ne, samozřejmě dát 30 bodů ze 77 proti takhle těžké obraně je něco neskutečného. Podpořili jsme to dobrou obranou a to nás dovedlo k tomu výsledku. Kéž by se mu bude takhle dařit i v pondělí,“ řekl Pumprla.

A slova kapitána týmu potvrzuje i Vojtěch Hruban. Zdůraznil právě kvalitní obranu. V ní se sám zaskvěl, když dokázal hodně znepříjemnit zápas Sasu Selinovi, hráči Malagy a jedné z největších hvězd finského výběru. A v Hrubanově očích nebylo tak důležitých jeho třicet nastřílených bodů, ale tvrdá obranná práce Pavla Pumprly a Martina Kříže.

„Jejich obrana byla mnohem důležitější než útok. Útok ano, ale to, jak oni dokázali nahlodat Markkanena, který neměl nic jednoduchého a ztrácel balony, to bylo důležité. Všechno přehozy končily v našich rukou a šlo se do protiútoku, z čehož padla spousta bodů. To se možná někdy míň vidí, ale základy útoku byly v tom, jak oni dva bránili. Pro mě byli muži zápasu Pavel Pumprla a Martin Kříž,“ odmítl skromně veškeré zásluhy za výhru nad Finskem český basketbalista Vojtěch Hruban.