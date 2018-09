Bude hrát reprezentace se dvěma pivoty? ‚Jsme schopni si vyhovět,‘ říká Balvín o souhře s Veselým

Z elitního basketbalu v moderním pojetí skoro vymizel klasický pivot. Pryč jsou doby Shaquilla O'Neilla, Davida Robinsona nebo Kareema Abdula-Jabbara. Urostlý, dost vysoký hráč spoléhající na hru zády ke koši zkrátka není v kurzu. Stále ale najdete týmy, které na pivoty, a někdy i dva, hrají. Jedním z nich je nově také česká mužská reprezentace. Pardubice 16:40 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Balvín střílí v zápase proti Finsku, brání ho Matti Nuutinen. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Loni na mistrovství Evropy basketbalistů byl v Rumunsku nejvyšším Čechem Patrik Auda s 206 centimetry. V první polovině letošní a zatím dobře rozehrané kvalifikace o postup na světový šampionát byl pokaždé hodně vidět pivot Ondřej Balvín, a to nejen proto, že měří 217 centimetrů.

Po polovině odehraných zápasů vévodí týmovým statistikám v asistencích, doskocích, ziscích, blocích a užitečnosti. Po zapojení Veselého se Satoranským nakonec ani teď přece jen chybět Balvín nebude, přestože měl potíže, aby ho euroligový klub z Gran Canarie uvolnil.

„Netvářili se na to, speciálně náš manažer. Podle pravidel mě musejí pustit nejpozději 72 hodin předem,“ vysvětloval po pondělním příletu do Česka Ondřej Balvín, který svým přístupem udělal radost nejen reprezentačním trenérům.

„Je super, že si to Ondra vydupal a přijel. Je to naše další možnost podpořit doskok, útok a celkově se nám nabízejí další varianty,“ řekl asistent Petr Czudek.

Czudek měl na mysli další možnost vedle nejlepšího euroligového pivota Jana Veselého. 213 centimetrů vysoký ostravský rodák se po více než dvou letech do reprezentace vrátil a s Balvínem ještě nikdy v soutěžním utkání společně nenastoupil.

„Je to můj sen, aby tihle dva mohli nastoupit a hrát spolu. Aby to ale bylo možné, potřebovali bychom zapracovat na souhře. Teď si nejsem jistý, jestli to v tomhle okně bude možné,“ přiznal před časem šéf lavičky izraelský stratég Ronen Ginzburg.

Ginzburg s národním týmem vychází z pevné aktivní obrany a hry na rychlé protiútoky. To není zrovna stavěné na míru obrovitým pivotům. I když jak Balvín, tak zejména Veselý mají výborné atletické schopnosti.

„Myslím, že jsme s Honzou schopní si vyhovět a jde jen o to, kdo bude mít jakou roli,“ řekl Ondřej Balvín. „Nejsem tady už jeden nejmladší, takže s mými zkušenostmi můžu týmu myslím dát hodně,“ doplnil Balvína osmadvacetiletý Jan Veselý.

Jak bude souhra dvou obrovitých pivotů na palubovce vypadat a jestli na ni vůbec dojde, bude jasno ve čtvrtek, až Češi nastoupí v Pardubicích proti Rusku.