Při absenci Hrubana kapitánem. ‚Ujmul jsem se toho, ale pak mu pásku zase předám,‘ říká Satoranský

Basketbalista Tomáš Satoranský dorazil na sraz národního týmu do Kanady poprvé v kariéře jako dvojnásobný otec. A hned dostal na svá bedra další zodpovědnou funkci. Při neúčasti Vojtěcha Hrubana, který už je po operaci Achillovy šlachy, bude právě u rozehrávače z NBA z Chicaga Bulls napsané v zápise během olympijské kvalifikace kapitánské „céčko“. Victoria (Kanada) 15:33 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v reprezentačním dresu | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Budeme si muset s realizačním týmem teprve sednout a vybrat nějaký záskok, ale včas dáme vědět, nebojte. Jestli říkáte, že na to má Satoranský vlohy, tak váš hlas zvážíme,“ odpověděl s úsměvem na tváři ještě před odletem do Kanady trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg na dotaz Radiožurnálu, kdo bude záložní kapitán a jestli ta funkce není na míru šitá pro Tomáše Satoranského.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalista Tomáš Satoranský se při absenci Vojtěcha Hrubana stal kapitánem české reprezentace. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Jediný Čech hrající zámořskou NBA se k národnímu týmu připojil totiž jako poslední. Až cestou na olympijskou kvalifikaci přisedl do letadla z Montrealu do Victorie a tak ho jako kapitána potvrdili až teď.

„Bylo to rychlé rozhodnutí, když Vojta (Hruban) neodletěl. Ujmul jsem se toho, protože myslím, že ten tým dlouhou dobu znám a jsem tu právě s Vojtou asi nejdéle. Bylo to asi logické. Doufám, že se Vojta vrátí co nejdřív a já mu zase pásku předám,“ vysvětluje rozehrávač hájící barvy Chicaga Bulls.

Se spoluhráči z reprezentace už stihl devětadvacetiletý pražský rodák v dějišti kvalifikačního turnaje o jedinou letenku do Tokia zatím tři tréninky – z toho jeden v zápasové hale.

Narození potomka

„Úplně jsem se toho nebál. Samozřejmě jsem věděl, že to nebude úplně ideální tím, že se připojuji až těsně před turnajem, ale zase jsem rád, že jsem nemusel absolvovat těch 25 hodin cestování,“ naráží nejlépe placený český sportovec na délku cesty z Prahy až na hotel v kanadské Victorii.

Ginzburg nominoval na olympijskou kvalifikaci. Jádro úspěšného týmu zůstává, nechybí Satoranský a Veselý Číst článek

Mezitím v Chicagu Satoranský trénoval se svým klubem a snažil se co nejvíc pomáhat manželce Anně. Po Sofii mu totiž nedávno porodila druhého potomka.

„Narodil se mi syn, což je samozřejmě také důvod, proč jsem neodcestoval zpátky do Evropy a proč jsem se logicky připojoval až takto těsně před Kanadou. Do toho jsem trénoval. Bylo těžké to skloubit, ale ráno jsem měl vždy čas trénovat a myslím, že jsem ve formě,“ přiznává Tomáš Satoranský, který se po třech letech sešel v národním týmu s Janem Veselým.

Společně se budou snažit se svými spoluhráči stejně jako posledně dostat český basketbal zase někam poprvé v historii – tentokrát ne na světový šampionát, ale na olympiádu.