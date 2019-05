Basketbalista Martin Kříž nevynechal v úspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa jediný zápas, ale kvůli zranění o závěrečný turnaj možná přijde. V semifinále nejvyšší domácí soutěže na palubovce Olomoucka si totiž nymburský podkošový hráč přetrhl achillovu šlachu. Praha 20:32 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kříž v národním dresu na Mistrovství Evropy 2017 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Viděl jsem, jak spadl a jak se hned chytnul za achillovku. Hned jsem si vybavil, jak jsem na tom byl já. Přišel jsem k němu a bylo to jasné, protože říkal, že když chodí, tak jako by měl pod nohou podpatek,“ popisuje první minuty po Křížově pádu na palubovku jeho podkošový spoluhráč z Nymburka Petr Benda.

Vyléčí basketbalista Kříž před MS achillovku? ‚Nikdo to nemůže zaručit,' říká lékař reprezentace

Tenhle zkušený pivot stejné zranění léčil a úspěšně v loňské sezoně. On ale nemusel nikam spěchat na rozdíl od Martina Kříže, který by jen velmi nerad přišel o zářijové mistrovství světa. Pětadvacetiletý reprezentant byl v kvalifikaci jedním ze tří hráčů, kteří nevynechali jediný zápas a průměrně odehrál skoro 21 minut na utkání.

„Hojení většinou trvá osm až dvanáct týdnů,“ odhaduje lékař národního týmu Pavel Říman délku nuceného odpočinku Martina Kříže, který už má operaci achilovky úspěšně za sebou a v nymburském sportovním centru se už byl podívat s berlemi a sádrou.

„Martin je takový zabejčený a bude chtít co nejdřív zpátky. Bude to stát hrozně moc sil. Ne až tak fyzických, ale psychických, protože i když má nohu v sádře, tak musí furt pracovat na tom, aby mu nepovolilo stehno nebo se nezmenšovalo, protože pod tím se sice achillovka uzdraví, ale noha bude slabá a bude daleko horší se do toho dostat zpátky. Bude to pro něj náročnější, než kdyby trénoval a hrál,“ myslí si sedmatřicetiletý Petr Benda.

Jak velká je tedy šance, že Martin Kříž stihne zářijový světový šampionát - první pro Čechy v samostatné historii?

„Nikdo nemůže zaručit, že se to do toho mistrovství světa stihne, ale teoreticky to možné je,“ říká Pavel Říman, lékař české basketbalové reprezentace.

Pak ale bude také záležet, jak moc Martina Kříže, i pokud se neobjeví komplikace, ovlivní ještě zhruba šestitýdenní tréninkový výpadek. Mistrovství světa startuje v Číně poslední srpnový den, ale příprava národního týmu už koncem července. Urychlit Křížův návrat do tréninkového procesu by mohla speciální dlaha, kterou po sádře dostane.

„Je to víceméně jako sádra, akorát že se dá sundávat. Kolem achillovky se nafoukne takový polštář, který to zpevní, a dá se do ortézy, která to drží v určitém postavení. S tím, že jakmile bude mít tuhle ortézu, začne se s fyzikální terapií, tedy magnetoterapií a péčí o jizvu s laserem,“ vysvětluje Pavel Říman, co basketbalového reprezentanta Martina Kříže v následujících týdnech čeká.

Martin Kříž utrpěl vážné zranění, kvůli kterému pravděpodobně přijde o mistrovství světa | Zdroj: ČEZ Basketball Nymburk