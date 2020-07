Budoucnost nemusí být tak špatná, chválí trenér Ginzburg nováčky na soustředění basketbalistů

Většinu basketbalových soutěží ve světě letos předčasně ukončila pandemie koronaviru. I proto trenéři ženské i mužské basketbalové reprezentace uvítali v minulých týdnech možnost sejít se svými svěřenci na soustředění v Česku. Pozvali si na ně hlavně mladé hráče a hráčky. Jenže zatímco kouč basketbalistek Štefan Svitek to tak úplně neměl v úmyslu, kouč mužů Ronen Ginzburg to měl v plánu. Praha 19:30 12. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Ronen Ginzburg | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

„Před dvěma, třemi lety jsem říkal, že asi nemáme v mladší generaci moc dobré vyhlídky a mohli bychom mít problém. Teď doufám, že ta budoucnost nemusí být tak špatná. Viděl jsem tady některé zajímavé hráče,“ přiznává pro Radiožurnál Ronen Ginzburg.

V Nymburce měl k dispozici basketbalisty do 24 let, a to jak z české ligy, tak ze zámořských univerzitních soutěží, které tak často na očích nemá.

„Tomáš Satoranský s Janem Veselým nebo i Ondřej Balvín se nerodí každý rok a ani jednou za dva roky. Začal bych tím, že by se v jejich řadách mohli objevit noví - Hruban, Pumprla nebo Bohačík. Hráči takového kalibru, doufám, že by z nich mohli vyrůst. Kdyby někdo moje očekávání překonal, byl bych rád, ale těžko říct, jestli je to možné. Nicméně opakuji, talenty máme,“ říká izraelský kouč.

Za ten vůbec největší talent je v současné době považován Vít Krejčí. Dvacetiletý basketbalista Zaragozy se letos přihlásil na draft NBA a vyhlíží říjnový výběr. I u něj ale bude záležet, jak bude dál svůj talent ještě rozvíjet. A právě výběr správného klubu, který dá mladým hráčům prostor pro výkonnostní růst (ať už v Česku, Evropě nebo za mořem) považuje kouč Ginzburg za nejdůležitější.

„Otázkou, a to dost zásadní, u všech mladých hráčů je, kde a jak moc budou v dalších letech hrát. Ale vidím tu pár hráčů, kteří by už za pár let mohli být pevnou součástí národního týmu,“ myslí si Ginzburg.

Také ženská reprezentace se po koronavirové pandemii sešla a výrazně omlazená, kouč Svitek to ale na rozdíl od Ginzburga neměl úplně v plánu, díky omluvenkám několika opor poslal pozvánky i mladým členkám širšího kádru. A jak že budoucnost ženské reprezentace vidí?

„Není jednoduché na tuhle otázku odpovědět. Děvčata, která tu jsou, určitě talent mají, ale myslím, že seniorský ženský basketbal je ještě o něco výš, takže to bude dlouhá cesta, aby se tam dostaly,“ myslí si Štefan Svitek, že mladé adeptky reprezentace převážně z nejvyšší domácí soutěže mají ještě co zlepšovat. Ale to nepochybně i jejich mužští kolegové.