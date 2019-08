Satoranský a spol. po dvou letech v Praze. Basketbalisté odehrají na Královce přípravný turnaj

„Mně se tam hraje vždycky špatně. Možná je to tím, že to je v Praze a že jsem tam dlouhou dobu nehrál,“ říká rozehrávač Tomáš Satoranský.

Královka nepatří mezi nejoblíbenější haly nejen Tomáše Satoranského. Nicméně i v Ginzburgově výběru se najdou basketbalisté, kteří se do ní vrací radši než ostatní. Třeba křídelník Lukáš Palyza.

„Mně se ta hala právě líbí a mrzí mě, že se tu neodehrává víc zápasů. Dokázal bych si tu představit, že by se tu pravidelně konalo utkání hvězd nebo třeba finále poháru. Někdo si stěžuje, že tu jsou tvrdé obroučky, ale myslím, že to je o zvyku,“ říká Palyza.

Tunisko, Polsko a Jordánsko budou od pátku do neděle v Praze soupeři českých basketbalistů - všechno účastníci zářijového světového šampionátu v Číně.

„Polsko je takový náš standardní soupeř, takového tam asi v základní skupině nemáme, ale hrajou tvrdě a bude to taky dobrá prověrka. Nejvíc podobné bude asi Turecko a Tunisko - vysocí pivoti a střelci. Hlavní přípravné zápasy na týmy ve skupině budou až v Koreji,“ srovnává Vojtěch Hruban soupeře v přípravě s těmi v šanghajské základní skupině, kde se Češi střetnou o postup s obhájci titulu Američany, Japonci a Turky.

Tři týdny před startem mistrovství světa budou mít diváci na Královce jedinečnou šanci vidět ty, kteří se jako nástupci Čechoslováků představí mezi elitou po 37 letech. Sami reprezentanti se na první zápasy od konce sezony těší a doufají, že diváci přijdou a podpoří je.

„I když je to jen příprava, která samozřejmě není tak zajímavá jako zápasy kvalifikace s Rusy nebo Francouzi v Pardubicích, tak doufám, že lidi přijdou a podpoří nás,“ říká Palyza. „Hlavně se těšíme, že budeme hrát. Tréninků už bylo dost. Jsme rádi, že se zase rozběhneme v zápasovém tempu a že to bude zase před lidmi,“ dodává Hruban.

A kdo by měl být na domácím turnaji pro české basketbalisty nejnepříjemnější protivník?

„Asi to budu Poláci,“ říká Palyza. A právě sobotní utkání Česko - Polsko se zapíše do historie. Bude totiž vůbec prvním basketbalovým zápasem v České republice, který se bude vysílat také pro nevidomé a to díky projektu Radiožurnálu a Nadačního fondu Světluška.