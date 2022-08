‚Nahrazovat ho není možné.‘ Satoranský se před mistrovstvím Evropy zranil, jeho návrat je nejistý

Necelé dva týdny před startem mistrovství Evropy v Praze se zranil basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský. Kvůli pravému kotníku musel odstoupit krátce po startu druhé půle z přípravného utkání v Hamburku s domácím Německem, které Češi nakonec prohráli 90:101. Hamburk 8:28 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský s reprezentačním koučem Ronenem Ginzburgem. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Bylo hodně věcí, které jsme nezvládli, ale je to příprava a zkouší se různé věci. Musíme se od toho odrazit a teď hlavně aby byl v pořádku i Tomáš. Doufám, že to není nic vážného,“

říká Radiožurnálu pivot basketbalové reprezentace Ondřej Balvín.

Nejvyšší muž české sestavy neviděl přesně co se Tomáši Satoranskému 12 sekund po startu druhého poločasu přesně stalo, protože tou dobou byl na lavičce. Na rozdíl od kapitána Vojtěcha Hrubana, který byl na palubovce od vymezeného území pod košem soupeře podstatně blíž.

„Vznikla tam nějaká skrumáž. Byla to nešťastná náhoda. Saty vyskočil a tam, kde měl přistát, byly nohy, a na jednu z nich dopadl. Bylo to samozřejmě z výšky. Musíme doufat, že to bude dobré, protože jestli ne, tak nahrazovat ho není možné,“ říká Hruban.

Třináct dní před začátkem mistrovství Evropy v Praze tak musí národní tým a jeho fanoušci doufat, že zranění kotníku Tomáše Satoranské na pravé noze není vážné.

„Jedná se o výron kotníku, to je jediné, co víme. Poslali jsme ho samozřejmě do nemocnice a čekáme na kontrolní snímek, ale v téhle fázi je těžké něco predikovat. Ukáže se, jak moc to bude natékat,“ vysvětluje manažer reprezentace Michal Šob krátce po prohraném utkání s Německem.

Satoranský sice palubovku opustil po svých, ale zamířil rovnou do šatny a ještě v průběhu utkání do jedné z hamburských nemocnic na vyšetření. Že by zranění kotníku třicetiletého basketbalisty Barcelony nebylo tak vážné a mohl nastoupit hned v sobotu do duelu o třetí místo od 16.00 proti Itálii, není pravděpodobné.

„Troufnu si říct, že je to vyloučené,“ dodává Michal Šob.