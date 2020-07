‚Hráči sami volali a ptali se, kdy už bude kemp.‘ Basketbalisty včetně Satoranského čeká soustředění

Basketbalové reprezentace všech věkových kategorií přes léto nezahálí. Většinu basketbalových soutěží nejen v Evropě předčasně ukončila pandemie koronaviru, a tak i hráči seniorského A-týmu se na soustředění dobrovolně hlásí. Na kemp do Mariánských lázní přijede i jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský. Pokračování zámořské sezony na Floridě se totiž Chicaga Bulls netýká. Praha 18:49 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká basketbalový reprezentace na loňském světovém šampionátu. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

Sedmnáct jmen pro nadcházející tréninkový kemp v Mariánských lázních oznámil kouč českých basketbalistů Ronen Ginzburg na prezidentské tribuně Stadionu přátelství na pražském Strahově. Nechybí osa šestého týmu z posledního mistrovství světa v Číně ani jeho hlavní hvězda Tomáš Satoranský.

„Připojí se k nám určitě ten první týden v Mariánských Lázních, druhý týden v Nymburce s námi bude spíš nárazově,“ vysvětloval manažer národního týmu Michal Šob.

On i trenér měli velkou radost z toho, jaký zájem o akci mezi reprezentanty byl. A to přesto, že by je měl čekat další oficiální zápas v dresu národního týmu až v listopadu v kvalifikaci.

„Někdy se nám před vrcholnými akcemi stává, že jsou hráči unavení nebo si doléčují zranění po těch dlouhých sezonách, ale tady to bylo přesně naopak. Skoro se dá říct, že sami volali a ptali se, kdy už bude kemp a jestli ho nechceme udělat delší. Hlad po basketbalu byl z jejich strany velký,“ pochvaloval si Šob.

Jiné povinnosti neumožní zúčastnit se kempu mladíkům Kyzlinkovi a Krejčímu. A jak je to s jedním z předchůdců Satoranského v NBA Janem Veselým?

„Jan? Toho jsme neoslovovali, aby přijel, protože je v procesu přípravy už na další sezonu,“ řekl Ronen Ginzburg.

Na závěr dvoutýdenního soustředění se jeho svěřenci budou moct těšit také na setkání se svými potenciálními nástupci - členy výběrů od 16 do 20 let.

„Chtěli jsme léto nějakým způsobem zakončit, a rozhodli jsme se proto uspořádat akci, která se nazývá Lion Fest. Doprovodný program bude obsahovat návštěvu tréninku seniorského týmu a potkání všech týmů na jedné ploše,“ představil projekt Jiří Welsch, který má na federaci na starosti chlapecký basketbal.

Na jedné z několika přednášek je předběžně domluvený také s Tomášem Satoranským.

„Kdo jiný asi dokáže víc oslovit dnešní generaci než Tomáš,“ dodal Jiří Welsch, v pořadí druhý Čech v historii, který si zahrál v NBA.