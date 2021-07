Olympiáda je větší sen než NBA, přiznal Satoranský. Čeští basketbalisté odletěli do Tokia

První část českého basketbalového týmu už dorazila na olympijské hry v Tokiu. Parta vedená kapitánem Tomášem Satoranským se rozdělila na dvě poloviny z čistě logistických důvodů. Kvalifikaci vyhrála teprve před dvěma týdny, a tak letenky kupovala na poslední chvíli. Praha 8:55 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Balvín, Tomáš Satoranský a Patrik Auda před odletem do Tokia | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Po více než čtyřiceti letech se čeští basketbalisté představí na olympijských hrách. Jen několik desítek minut před odletem do Tokia si tak na pražském Letišti Václava Havla užívali pozornost médií. Třeba Tomáš Satoranský přiznal, že je na tým už po samotné kvalifikaci velmi hrdý.

„Účast na olympiádě byl pro mě mnohem větší sen než se dostat do NBA. Nikdy jsem si nedokázal představit, že se to povede. Vždycky jsem věřil, že na NBA mám, ale olympiáda byl nedosažitelný cíl, který se teď stal skutečností. I proto si to teď tak užíváme,“ říkal Satoranský.

Úsměvy na všechny strany rozdával před odletovou halou i izraelsko-český trenér Ronen Ginzburg, který je u národního týmu od roku 2013. Ačkoliv sestavu pro první zápas s Íránem prozradit nechtěl, své osobní cíle už ano.

„První cíl je dostat se do Tokia. Druhý vrátit se v pořádku zpátky. S koronavirem všude kolem nás je to důležité. Na turnaji se utkáme s nejlepšími týmy světa, takže chceme odevzdat sto procent - když postoupíme do čtvrtfinále, bude to úžasné,“ popisoval Ginzburg.

Český basketbalový tým začíná svou účast na olympijských hrách v Tokiu zápasem s Íránem už 25. července. Později se utká také s Francií a Spojenými státy americkými.