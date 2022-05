Basketbalový sudí si odmítl oholit plnovous, nemohl tak pískat Euroligu. Vedení soutěže se omluvilo

Německý basketbalový rozhodčí Benjamin Barth si stěžoval, že přestal být nasazován do zápasů Evropské ligy, protože si odmítl oholit plnovous. Šéf rozhodčích prestižní soutěže Richard Stokes mu prý důvod jeho absence v utkáních sdělil loni na podzim. Vedení Euroligy se v úterý sudímu omluvilo. Barcelona 19:41 3. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý basketbalový rozhodčí Benjamin Barth | Zdroj: Reuters

Stokes mi řekl, že hlavní trenéři a sportovní ředitelé nemají rádi vousy a stěžovali by si na to,“ řekl Barth listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Výzvu k oholení dostal opakovaně, ale odmítl se podřídit. „Nechápu, co to má znamenat. Jaký je rozdíl, jestli se holím, nebo ne? Je to diskriminace. I když bych si přál pískat Euroligu, nemohu na to přistoupit,“ uvedl třiačtyřicetiletý sudí.

Obrátil se i na právníky. Tvrdil, že už mu nejde ani tak o sebe, ale chce zabránit tomu, aby se něco takového opakovalo. „Je třeba vidět, jestli se ta organizace opravdu změní. A je důležité, aby veřejnost o tomto procesu věděla,“ řekl Barth, který má za sebou přes 500 zápasů v německé lize.

Vedení Euroligy po Barthově prohlášení přiznalo chybu a slíbilo nápravu. „Neformální požadavky ohledně vousů a dalších věcí jsou v řadě sportů běžnou praxí. Tyto záležitosti jsou ale zjevně zastaralé a neodpovídají hodnotám, které Euroliga vyznává. Doporučení panu Barthovi, aby nenosil vousy, bylo chybné, on sám v dubnu 2022 omluvu Euroligy přijal,“ citoval web Eurohoops stanovisko vedení Euroligy. Představitelé soutěže dodali, že jakákoliv diskriminace kvůli vzhledu je nepřijatelná.