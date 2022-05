Dončić a Jokić jsou mimořádní, říká Satoranský o hvězdách NBA. Ve finále by přál bývalému spoluhráči

Basketbalista Tomáš Satoranský se v Česku připravuje na perné reprezentační léto, ale také další sezonu. Stávající smlouva v NBA mu končí se začátkem července, a jestli bude pokračovat v zámoří nebo se vrátí do Evropy, ještě neví. Boje o titul v zámoří sleduje i letos Satoranský na dálku. Golden State jako první finalisty předpověděl a svůj tip nabídl také na vítěze Východní konference. Praha 19:24 27. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Tomáš Satoranský | Foto: David Berding-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Favorit, kterého jsem tipoval, jsou Boston Celtics. S Miami to ještě bude zajímavé, ale rád bych viděl finále Golden State - Celtics,“ říkal na začátku týdne basketbalista Tomáš Satoranský, který se připravuje na domácí mistrovství Evropy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal český basketbalista Tomáš Satoranský o probíhajícím play-off NBA

Boston se od té doby stihl po výhře na palubovce Miami - nejlepšího týmu základní části na východě - dostat do vedení 3:2 na zápasy. A v noci si Golden State už zajistili vítězství v play-off Západní konference. 4:1 na zápasy si poradili s Dallasem taženým Lukou Dončićem.

„Myslím si, že už si fanoušci zvykli na to, jak Dončić hraje a dominuje. Mě už to nepřekvapuje, bavíme se o jednom z nejlepších talentů v historii,“ řekl Satoranský o slovinské hvězdě.

Dončićovy statistiky při třetí účasti ve vyřazovacích bojích zároveň ani nepřeceňuje. Například jeho kariérní průměr bodů v play-off NBA nebo střelecké průměry, které má lepší než Michael Jordan nebo LeBron James.

„Úplně bych to tak neříkal, přeci jen to je jeho druhé play-off. Ale hraje neskutečně, je to hráč, který má ze všech basketbalistů v NBA zdaleka nejvíc míč v ruce, všechno jde přes něj.“

Dončić má za sebou skvělou sezonu

Luka Doncic was on FIRE in the first half



27 PTS (9-12 FGM) | 9 REB | 4 3PM



WIN or GO HOME Game 7 on TNT pic.twitter.com/6lQiL59yGy — NBA (@NBA) May 16, 2022

„Překvapili mě ale spíš hráči kolem něj, například Jalen Brunson nebo Spencer Dinwiddie, kteří podle mě i rozhodli zápas play-off proti Phoenixu,“ připomněl třicetiletý pražský rodák, že Dallas ve 2. kole vyřazovacích bojů v zámoří ukončil sezonu nejlepšímu týmu základní části Phoenixu Suns.

V boji o titul bude mít rozehrávač patřící do 30. června Washingtonu minimálně jednoho bývalého spoluhráče – za Golden State Warriors totiž nastupuje Otto Porter. V kontaktu s ním ale momentálně není.

„Těch spoluhráčů už se za mou kariéru v NBA nastřádalo hodně, protože se tam během sezon hodně vyměňují. Byl jsem s ním samozřejmě v kontaktu během minulé sezony, kdy jsme hráli proti sobě. Myslím si, že to je hráč, který se poslední roky trápil, ale tento tým mu skvěle sedí. Je to chytrý hráč, který umí skvěle cutovat a je dobrý do jejich systému. Jemu bych zisk prstenu přál,“ řekl Satoranský o Porterovi.

Ten se prosazuje hlavně seběhy pod koš a v úloze vysokého střelce v sestavě Golden State, které chybí klasický pivot.

Letošní pavouk play-off NBA

The Playoff Bracket after Thursday Night #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/OaXiaA8NFa — NBA (@NBA) May 27, 2022

Radost měl Satoranský i z toho, že na zářijovém Eurobasketu v Praze by se v dresu Srbska měl představit v libeňské hale také už dvojnásobný nejužitečnější hráč základní části NBA – pivot Denveru Nuggets Nikola Jokić.

„Je mimořádné, co se svými parametry dokáže kolem všech atletů v NBA. Umí skoro všechno, tým na něm postavil celý svůj systém, udivuje NBA už hodně let a zaslouženě. Řešilo se, jestli má být nejužitečnějším hráčem on nebo Embiid, ale za mě si to zasloužil. Dokazuje to, že evropský basketbal se tomu americkému každým rokem přibližuje,“ shrnuje Tomáš Satoranský přínos Jokiće pro svůj tým.

Jestli bude proti němu český reprezentant nastupovat v basketbalové NBA i nadále nebo se vrátí do Evropy by mělo být jasno během letních prázdnin. Podle tureckého novináře Ugura Ozana Sulaka už v Barceloně podepsal tříletou smlouvu Jan Veselý, Satoranský by se klidně mohl objevit po jeho boku nebo naopak proti němu za jiný tým v Eurolize.