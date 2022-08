‚Pražský Rucker Park.‘ Satoranský na Žižkově otevřel veřejnosti zrekonstruované streetballové hřiště

Proč jste si vybral právě tuto lokalitu na Praze 3 na Žižkově?

Z Prahy 3 pocházím, od mých tří let jsem bydlel mezi Florou a Želivského, takže jsem to měl blízko a často jsem si sem chodil zatrénovat, i když jsem hrál v zahraničí. Co si pamatuji, tak jsem tady i začínal. Je to legendární komunita, legendární hřiště této streetballové skupiny. Po této stránce to byl logický krok.

Kdy jste o rekonstrukci tohoto hřiště začal přemýšlet?

S tou myšlenkou jsem si pohrával delší dobu, asi od té doby, co jsem hrál v NBA. Nechal jsem se zároveň inspirovat hráči v NBA, kteří něco podobného udělali, jako můj spoluhráč Kristaps Porziņģis. Luka Dončić také udělal něco podobného, co jsem viděl na fotkách. Doufal jsem, že tohle se může podařit i v Česku, snil jsem o tom dlouho.

V Harlemu v New Yorku je slavný Rucker Park, nyní bude něco podobného i tady na Pražace?

Doufejme, určitě to může jít ve stopách tohoto legendárního newyorského hřiště. Jeden z našich nejdůležitějších cílů je přitáhnout děti a lidi obecně k basketbalu nebo ke sportu takovému a na té bázi inspirovat třeba i další projekty, nejen v Praze. Jsem strašně rád, že vznikla takováto akce, kam přišlo spoustu lidí. Myslím, že je tu spoustu zábavného programu. Nemohli jsme si navíc přát lepší počasí.

Co je to streetball? Streetball je městská forma basketbalu, která se dnes hraje na hřištích a tělocvičnách po celém světě. Obvykle se hraje na jeden koš, ale jinak jsou pravidla hry velmi podobná těm z profesionálního basketbalu. Počet hráčů v jedné hře se může pohybovat od jednoho útočníka na jednoho obránce až k dvěma týmům po pěti hráčích v každém z nich.

V Rucker Parku vyrostlo spoustu skvělých basketbalistů, tady vyrostl zřejmě zatím jenom Tomáš Satoranský. Jakou máte nejsilnější vzpomínku na toto hřiště?

Když u mě jednou v Praze asi týden byl, přitáhl jsem sem dokonce i Jana Veselého. Hrál jsem tu s tou mojí komunitou kamarádů, kteří jsou všichni baskeťáci. Člověk si po dlouhé sezoně rád zatrénuje i venku, je to taková svoboda. A s muzikou je to ještě úplně něco jiného, je to takový větší freestyle.

My basketbalisté si vždycky na streetball věříme, to je jako si věří volejbalisté z klasického volejbalu na beach. Taková sestava Patrik Auda, já a Veselý by určitě neudělala ostudu. Zároveň na to ale není čas, v létě se všichni věnujeme rodině. Ale po konci kariéry bych rád zůstal u basketu 3 na 3.

Byl jste se na Rucker Park někdy podívat?

Nebyl, neměl jsem tu šanci. Ale viděl jsem samozřejmě spoustu legendárních videí. Streetball byl s NBA vždy hodně propojovaný. Basket a streetball byl vlastně i životní styl. Jsem rád, že tento životní styl mohu podpořit i tady v Praze.

Máte rád rap?

Rap poslouchám od malička, k basketu to pro mě vždy patřilo a myslím, že to tak mají všichni. Možná ho je v NBA někdy až moc, neuškodila by změna, ale k basketbalu prostě patří.

Dostupné basketbalové hřiště je klíčová věc, která probouzí vášeň pro hru. Největší svoboda byla vždycky v tom jít si zahrát ven! Tady na tomto místě jsem se do basketu zamiloval a je čas mu to vrátit zpět! pic.twitter.com/GVb8jsmAEz — Tomas Satoransky (@satoransky) July 29, 2022