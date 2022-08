Zraněný Satoranský přijde o zápasy kvalifikace na mistrovství světa, evropský šampionát stihnout může

Rozehrávač české basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský vynechá kvůli zraněnému kotníku nadcházející utkání o mistrovství světa 2023 ve Francii a doma s Maďarskem. Třicetiletý hráč Barcelony neodcestoval s národním týmem do Paříže, kde ho ve středu česká první zápas nadstavbové části kvalifikace. Satoranského start na zářijovém mistrovství Evropy však není vyloučen. Aktualizujeme Praha 17:38 22. 8. 2022 (Aktualizováno: 17:56 22. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český basketbalista Tomáš Satoranský | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

„Rozhodli jsme se s Tomášem a týmem, že detaily nebudeme komentovat. Můžeme jen říct, že Eurobasket vyloučen není a teď intenzivně pracujeme na tom, aby se vše stihlo. Tato dvě utkání Tomáš vynechá a o dalším průběhu rozhodne kontrolní magnetická rezonance zhruba za týden,“ řekl novinářům reprezentační manažer Michal Šob.

Lídr týmu Satoranský se zranil v pátečním utkání na turnaji v Hamburku při porážce s Německem (90:101), když v úvodu druhého poločasu nešťastně došlápl na nohu bránícího Jonase Wohlfartha-Bottermanna.

Odkulhal do šatny a zamířil do nemocnice, kde rentgen neprokázal žádnou zlomeninu.

„Tomáš absolvoval magnetickou rezonanci a spoustu dalších nezbytných vyšetření. Zůstává v Praze a bude intenzivně rehabilitovat minimálně po dobu jednoho týdne. Zhruba po něm proběhne další magnetická rezonance a na základě výsledků se rozhodneme dál. Tomáš a celý zdravotnický tým se snaží udělat maximum, aby stihl Eurobasket," uvedl Šob.

Chabí i Krejčí a Bohačík

Kvůli zdravotním potížím nedocestovali do Francie také další rozehrávač Vít Krejčí a křídelník Jaromír Bohačík. Krejčího trápí pohmožděný sval mezi žebry, Bohačík zůstal v Česku kvůli viróze. Do týmu se naopak vrátil původně vyřazený rozehrávač Tomáš Vyoral. Výběr kouče Ronena Ginzburga odcestoval do Francie s 12 hráči.

„Jarda Bohačík se už v Německu se necítil ideálně a nechali jsme ho doma, aby se definitivně vyléčil. Krejčího trápí stále stejné zranění a v Česku bude mít teď lepší servis než v zahraničí,“ řekl Šob. Do dalšího duelu s Maďarskem by už hráč Oklahoma City Thunder mohl být připraven.

Závěrečná nominace na mistrovství Evropy se musí uzavřít den před startem turnaje.

„Je otázka, jestli už budeme znát definitivní odpověď na to, jestli Tomáš bude ve dvanáctce, nebo ne. Pak je to na rozhodnutí trenéra. Varianta může být i jedenáct hráčů plus Tomáš s výhledem, že by se Tomáš dal do kupy v průběhu turnaje,“ uvedl Šob.

Čeští basketbalisté nastoupí proti Francii ve středu od 20:30 a v sobotu je od 18:15 čeká další duel kvalifikace MS proti Maďarsku v Chomutově. Do evropského šampionátu vstoupí 2. září v pražské O2 areně utkáním proti Polsku. V základní skupině se střetnou také se Srbskem (3. září), Nizozemskem (5. září), Finskem (6. září) a Izraelem (8. září).