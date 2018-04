Basketbalová Sevilla si oblíbila Čechy. Na Satoranského s Balvínem navazuje Blake Schilb

„Nejsledovanějším sportem ve Španělsku je bezpochyby fotbal. Nicméně od olympijských her v Los Angeles tady popularita basketbalu roste. I proto že Španělé častěji odchází do NBA. Takže se dá říct, že aktuálně je to tu sport číslo dva, za fotbalem," říká před basketbalovou halou v Seville jeden ze španělských fanoušků z Kanárských ostrovů, který přijel do města na zápas ACB ligy.

Basketbalovou pozici dvojky mezi sporty potvrzuje i jeden z domácích příznivců: „Fotbal je tady ve městě sledovanější. Real Betis a FC Sevilla mají víc fanoušků, ale basketbal je hned v závěsu. Já si nejvíc pamatuju na Satoranského. Balvín si tu také udělal jméno, ale teď sem přijel jako soupeř - s Gran Canárií. No a Schilb? To je teď tady podle mě vůbec nejlepší hráč,“ myslí si fanoušek v dresu basketbalové Sevilly.

Před halou San Pablo je jich před zápasem mnoho, ale málo z nich kývne na rozhovor v angličtině. Sounáležitost ke klubu a to hlavně ve fotbale se také tady dědí a jméno konkurenčního týmu tu nikdo nechce vyslovit.

Zato na Čechy v barvách Realu Betis se tu vzpomíná v dobrém. „Pro mě, ale hlavně pro klub byla práce s Čechy skvělá zkušenost. A vlastně pořád je, protože teď tu máme Schilba," potvrzuje prezident oddílu Fernando Moral.

„Tomáše Satoranského jsme koupili v 17 letech z USK Praha. Byl velmi mladý a přijel sem úplně sám. Rychle se zlepšoval, protože využil šanci a naslouchal dobrým trenérům, které jsme tu měli. Měl talent, ale hlavně pilně trénoval. Navíc je to milý kluk. Vůbec se nedivím, že pak z Barcelony zamířil do NBA a dokázal se prosadit,“ zavírá Fernando Moral prezident klubu, který je momentálně v tabulce španělské ligy na sestup, pět utkání před koncem soutěže je totiž poslední.

