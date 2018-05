'Zkusme trumfnout Žabiny.' Kapitánka USK Elhotová zakončila nejtěžší sezonu v kariéře titulem

Pro USK je to 12 titul v historii a osmý v řadě. Víte, kolikátý titul máte vy?

Ne. Jsem tu od roku 2008 a od té doby si myslím, že jsme vyhrávaly s jednou přestávkou, takže devět?

Osmý titul v řadě. Basketbalistky USK ovládly finále v nejkratším možném čase Číst článek

V čem bude tahle medaile jiná než ty předchozí?

Pro mě to byla asi nejtěžší sezona v kariéře, co jsem zvládla odehrát. Jak minutově, tak se zátěží, co jsem měla mimo basket. Byl to pro mě hurónský výkon.

Co vás teď čeká? Těšila jste se na výkon sezony, až si odpočinete?

Strašně jsem těšila. Objedeme všechny známé, na které jsme v průběhu sezony neměli čas. Pojedeme do lázní, po reprezentačním bloku pojedeme k moři. Budeme si s malým užívat.

Některé vaše spoluhráčky se chystají za moře, co vy?

Zatím ne. Ale někdo se mě na to ptal a já říkám: ‚Nikdy neříkej nikdy.‘ Nevím, jak to bude fungovat, ale chci to nejlepší pro syna. Už takhle nemáme tolik společného času, kolik bych si přála a ještě, abych cestovala dlouhé štace. Uvidíme, až bude třeba větší a bude chodit do školky.

„Žabiny“ (brněnské basketbalistky, pozn. red) mají 13 titulů v řadě. Je to pro vás meta?

Nevím, jestli nad tím někdo takhle přemýšlí, ale zkusme to trumfnout! Proč ne?