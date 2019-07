Jsem ready nastoupit k nároďáku, říká před zářijovým mistrovství světa Satoranský

Perné léto basketbalisty Tomáše Satoranského pokračuje. Po podpisu nové smlouvy v NBA a přestupu do Chicaga si užil krátkou dovolenou s rodinou, po které se zase vrátil k tréninku. Individuální přípravu si zpestřil také na svém basketbalovém kempu pro děti na Folimance a teď už může vyhlížet den, kdy se připojí k národnímu týmu před zářijovým mistrovstvím světa. Praha 7:15 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Nástup mám někdy 4. srpna. Jelikož tady trénuji, tak si myslím, že není problém, že se připojím o trošku později. Myslím si, že jsou i na to regule. Hráč NBA se může připojit tři týdny před začátkem turnaje,“ líčí Satoranský pro Radiožurnál.

Jsem ready nastoupit k nároďáku, říká před záříjovým mistrovství světa Satoranský

Pravidla pro připojování hráčů z basketbalové NBA k reprezentačním výběrům má rozehrávač Chicaga Bulls Tomáš Satoranský, jak se zdá, zmáklá. Už jen týden se tak bude muset na dosavadní vrchol kariéry v dresu národního týmu připravovat sám.

„Bylo to tenhle rok pojaté tak, že většina trenérů přijela za mnou. Byl jsem tady s malou dcerou a chtěli jsme být v Praze co nejdéle. Trénoval jsem už pět týdnů předtím, než jsem si dal volno. Teď jsem začal znovu trénovat se Stefanem Weissenböckem,“ zmiňuje Tomáš Satoranský trenérského specialistu na střelbu, se kterým spolupracuje už delší dobu, a na jeho úspěšnosti je to v posledních sezonách znát.

Spoluhráče z reprezentace o tom bude moct poprvé přesvědčit přesně za týden, kdy se s nimi setká v Poděbradech, a začnou společně ladit formu směrem k mistrovství světa v Číně - pro Česko první v samostatné historii.

„Jsem ready nastoupit k nároďáku. První zápas, kterého se zúčastním, bude ten turnaj v Praze. Na Královce je hrozně těžké hrát. Myslím si, že se mi tam ještě nevydařil zápas. Uvidíme, jak to bude vypadat. Příprava ale vypadá dost zajímavě,“ myslí si sedmadvacetiletý pražský rodák.

Na přípravném turnaji na Královce budou čeští basketbalisté od 9. do 11. srpna postupně hostit Tunisko, Polsko a Jordánsko. Pak se přesunou k dalším zápasům do německého Hamburku a aklimatizaci na asijském kontinentu před samotným mistrovstvím začnou na turnaji v Jižní Koreji. Ze Soulu se pár dní před koncem srpna jen přesunou do Šanghaje, kde je 1. září čeká vstup do šampionátu proti Spojeným státům.

Tomáš Satoranský je momentálně jediný Čech s kontraktem v nejlepší soutěži světa - zámořské NBA a proto dokáže sílu prvního soupeře nejlépe odhadnout. Že by s rostoucím počtem omluvenek amerických hvězd výrazně rostly české šance na senzaci, si proto nemyslí.

„Dění sleduji. Teď se říká, jací hráči za Ameriku nebudou. Jsem na to zvědavý. Mají výhodu, že můžou sestavit deset kvalitních týmů. Osobně jsem hrozně zvědavý, jak se předvede Kanada. Jak ti hráči ale ubývají, tak si myslím, že to bude otevřenější,“ jmenuje odchovanec USK Praha potencionální adepty, kteří by přeci jen možná mohli americké basketbalisty v cestě za třetím titulem světových šampionů za sebou - v Číně zastavit.