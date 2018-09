Nebylo to o dvou hráčích, bylo to o týmovém výkonu, hodnotí čeští basketbalisté výhru nad Ruskem

Premiérový postup na mistrovství světa je pro české basketbalisty znovu o velký kus blíž. V Pardubicích totiž porazili Rusko 80:78. Cesta k vítězství ale nebyla jednoduchá a rozhodovalo se až v poslední minutě. V ní český výběr svůj útok proměnil a ruský dokázal ubránit. Všechno navíc sledovalo přes osm tisíc diváků, což je v Česku rekordní návštěva. Pardubice 8:42 14. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Bohačík (vlevo) s Tomášem Satoranským při zápase proti Rusku | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Rekordní návštěva v pardubické hale aplaudovala hráčům po vybojovaném vítězství nad ruským týmem. Češi byli v nejsilnější možné sestavě, nechyběli Tomáš Satoranský a Jan Veselý. A právě druhý jmenovaný říká, že rozhodla v jeho očích důležitá věc.

Česko - Rusko 80:78. Mistrovství světa je blízko, o vítězství nad Rusy rozhodl Satoranský Číst článek

„Nebylo to jenom o dvou hráčích, bylo to o týmovém výkonu. Bojovnost to vyhrála. Nebylo to postavené jenom na individuálních výkonech,“ nechtěl si přisvojovat zásluhy za vítězství nad Ruskem český pivot Jan Veselý.

Nejlepším střelcem zápasu byl Jaromír Bohačík, který týmu výrazně pomohl hlavně ve druhém poločase. Ale i on dodal, že to v tu chvíli nebylo jen o něm.

„Kluci pracují dost na mě. Střelu si sám neudělám, takže je to spíš důkaz týmovosti, kterou tady máme. Když někdo jako já dá body, tak to je důkaz, že tým funguje,“ myslí si Bohačík.

Složitou situaci museli řešit čeští basketbalisté ve třetí čtvrtině, kdy prohrávali o devět bodů. Rychle se z toho ale dostali a Tomáš Satoranský říká proč.

„Myslím si, že jsme nezazmatkovali. To se nám hodně v minulosti stávalo, že jsme se položili. Věřili jsme si do toho a ukázala se naše zkušenost. Taky nám pomohli fanoušci, kteří i za tohoto stavu s námi drželi,“ nezapomněl pochválit po vítězství nad Ruskem bezmála osm a půl tisíce fanoušků Satoranský.