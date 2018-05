Satoranský bude trénovat i během volna, o reprezentaci se teprve rozhodne

„Včera jsem měl schůzku s Ronenem Ginzburgem. Abych řekl pravdu, tak jsem se ještě nerozhodl. Myslím, že se to vyřeší během příštích dvou týdnů. Zatím je pro mě těžké říct finální odpověď,“ vysvětlil Tomáš Satoranský na Radiožurnálu aktuální postoj k české reprezentaci.

Věřím, že Satoranský a Veselý reprezentaci v kvalifikaci na mistrovství světa posílí, říká trenér Číst článek

Pokud se na přelomu června a července nakonec nepokusí ve dvou kvalifikačních duelech přiblížit český tým šampionátu v Číně, bude znovu pracovat na tom, aby se přiblížil nové smlouvě v zámoří.

Stávající kontrakt na 9 milionů dolarů za tři roky mu u Wizards končí po příští sezoně a 26letý rozehrávač by nechtěl, aby byl v NBA poslední.

„Pro mě je to dost netypické léto, protože mám dlouhou dobu před začátkem sezony. Trénink začíná až v druhé polovině září, takže už teď pracuji s agenty na mém programu během července a srpna. Rád bych trénoval s různými kondičními trenéry,“ říká jediný Čech v NBA.

„Mám možnost odjet i do Španělska a trénovat s jedním z asistentů ze Sevilly. Bude to hodně důležité pro další sezonu,“ předpovídá.

Všímají si i soupeři

V té poslední navýšil očekávání své i okolí. Oproti nováčkovskému roku si výrazně polepšil ve všech statistikách. A všimli si toho i soupeři. „Už jen to, že se na vás týmy připravuju. Nebo vás zdraví ostatní lidé z realizačního týmu, gratulují vám k sezoně. Potěší vás to a vnímáte, že by mohl být zájem i z jiných týmů.“

V Americe trenéři s oblibou nazývají letní měsíce třetí částí sezony. A Satoranský chce, aby jeho příprava byla maximální. A bude to mít nejspíš na mysli i při reprezentačních úvahách.

„Pocítíte, když s trenéry trávíte spoustu času během léta. LeBron James nedávno řekl, že každou sezonu investuje 1,5 milionu dolarů do svého těla. Samozřejmě se mu to stokrát vrátí. Ví, co dělá, takže to má cenu,“ nechává se Tomáš Satoranský inspirovat hráčem, kterému tento přístup jen na kontraktech zajistil přes 200 milionů dolarů i tři mistrovské prsteny.