Satoranský se při poslední střele modlil. ‚Nezazmatkovali jsme,‘ těší střelce vítězného koše

„Měli jsme 26 vteřin do konce zápasu a spíš jsme chtěli hrát do konce. Věděli jsme, že budou přebírat a byli hodně agresivní. Z toho jsem měl nájezd doleva a z toho vznikl ten floater. Měli ještě pět vteřin, ale udělali jsme skvělou obranu a nechali jsme je střílet jen těžkou střelu,“ popsal Tomáš Satoranský novinářům rozhodující okamžik zápasu.

V poslední době vám „floatery“ moc nepadaly, teď jste takovým košem rozhodl.

Něco jiného je trénovat celé léto s americkými míči a pak přijít a během dvou týdnů si zvyknout na jiné balony. Na tyhle střely si hodně věřím, ale v Hamburku ani tady na trénincích mi to nepadalo. Ale věděl jsem, že je to jedna ze zbraní, kterou můžu použít.

Co jste pak říkal během posledního ruského time-outu pět vteřin před koncem?

Zdůrazňoval jsem, že nesmíme dopustit trojku, abychom zbytečně nevypomáhali a nenechali jim volnou střelu. Se Švedem bylo potřeba mít ruce nahoře a Blake Schilb na něj hrál dobrou obranu.

Byly to nervy při Švedově poslední střele?

Byl jsem přesně pod košem a vypadalo to, že to tam jde, takže jsem se hodně modlil, naštěstí to bylo krátké. Nervy to byly, když zazněl klakson a střela letěla, předtím jsme si věřili, že to ubráníme.

Sato with the game-winner against Russia! @satoransky finished with 16 points, 8 rebounds, and 6 assists in the 80-78 FIBA European Qualifier win.



(via @FIBAWC) pic.twitter.com/Rng3OQf5wd — Washington Wizards (@WashWizards) 13 September 2018

Trenér už před zápasem říkal, že to nebude jen o dvojici Satoranský, Veselý. Zápas se povedl i dalším hráčům.

Máme hodně kvalitních hráčů, trenér mluvil o Pavlovi Pumprolovi, který se nezaobírá statistikami a hraje naplno, snaží se ubránit nejlepší hráče a je pyšný, když se mu to podaří. Takové hráče vždycky potřebujeme, na posledním mistrovství Evropy chyběli.

Díky mně a Honzovi se dalším hráčům otevírají možnosti skórovat a dokážou to využít. Máme kvalitní střelce, Jarda Bohačík to dneska ukázal, Blake Schilb má obrovskou zkušenost. Je super, že jsme tihle hráče dokázali dostat k nároďáku.

Pomohly hráčům zkušenosti z minulých zápasů, že nepodlehli ani té atmosféře?

Pomohlo, že tři okna hráli bez nás a museli hrát na sebe. Mají sebevědomí a nebyla na nich vidět nervozita. Na začátku byla nervozita na celém týmu, protože nejsme zvyklí hrát před takovými návštěvami. Pak jsme si to užívali.

Včera jste prohlásil, že nejste dobrý střelec. Ale máte 16 bodů.

Pořád jsem měl špatnou střelbu, moc mi to nepadalo. Na konci jsem měl dvě volné střely a neproměnil jsem je. Naštěstí jsem se tím nenechal rozptýlit. Vím, že to v tomhle týmu musím vzít na sebe, ale pořád se za scorera, spíš chci pomoct ve hře ostatním hráčům.

'Nejlepší atmosféra v Česku'

Ve třetí čtvrtině jste prohrávali o 9 bodů, jak jste se pak dokázali tak rychle dotáhnout?

Nezazmatkovali jsme. V minulosti se nám stávalo, že když jsme prohrávali, tak jsme se položili. Pořád jsme hráli solidně v obraně a pomohlo nám, že padly volné střely.

Ukázala se zkušenost. Hodně hráčů má odehráno hodně let ve velkých soutěžích. Ani já s Honzou už nejsme 16letí kluci, co jenom smečují. A určitě fanoušci, kteří s námi drželi.

Právě v tu chvíli ohlásil moderátor, že přišla rekordní návštěva a lidi začali fandit. Byl to i impulz od diváků?

Hodně mě překvapili, byli skvělí. Bylo to utkání s nejlepší atmosférou v Česku, snad to bude jen pokračovat. Doufám, že lidi začnou mnohem víc fandit basketu.

Tím, že jsme už zkušenější, tak víme, že se hodně zatahují nebo nás přebírají, aby Honza nedostal balon. Ale on je trpělivý a já se spíš snažil nacházet střelce v rohu. Tímhle se otevře prostor pro další hráče, i v tom jsme se posunuli.

Mistrovství světa je zase trošku blíž. Jasno může být už po příštím zápase?

Můžeme si oddechnout a připravit se na Bosnu. Na tohle utkání jsme byli hodně natěšení. Chtěli jsme se předvést v dobrém světle. Někdy je to kontraproduktivní, ale je super, že jsme to zvládli. Teď můžeme hrát klidněji v Bosně, i když víme, že tam bude atmosféra minimálně stejná. Bude to těžký zápas.