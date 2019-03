USA, Japonsko, Turecko. Podívejte se na profily soupeřů českých basketbalistů na mistrovství světa

Los mistrovství světa v basketbalu 2019 v Číně přisoudil českému týmu za soupeře reprezentace USA, Turecka a Japonska. Američané jsou jasnými favority na vítězství nejen ve skupině, ale také celého šampionátu. „Zahrát si proti Američanům znamená hrát s Turky o postup. Samozřejmě nikde není dopředu dané, že Japonce porazíme,“ řekl po losování kapitán týmu Pavel Pumprla. Server iROZHLAS.cz přináší profily soupeřů české reprezentace. Praha 14:40 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Los Angeles Lakers LeBron James | Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Spojené státy americké

Češi zahájí turnaj 1. září zápasem s nejsilnějším možným soupeřem, s reprezentací USA. Přestože celou kvalifikaci odehráli hráči z nižší soutěže G League, což je farmářská liga NBA, na šampionátu by už měl hrát tým tvořený největšími hvězdami nejlepší basketbalové soutěže světa.

Finální nominace bude samozřejmě známá až těsně před startem šampionátu, i přesto soupiska národního týmu zveřejněná na stránkách USA Basketball budí respekt. Kromě superhvězdy a jednoho z nejlepších hráčů všech dob LeBrona Jamese obsahuje například rozehrávače posledních mistrů NBA Golden State Warriors Stephena Curryho, jeho spoluhráče Kevina Duranta, podkošového hráče New Orleans Pelicans Anthonyho Davise nebo rozehrávače týmu Oklahoma City Thunder Russella Westbrooka. James Harden z Houstonu Rockets už dříve řekl, že by chtěl jet na mistrovství světa.

„Poprosil bych LeBrona Jamese, aby mi ušetřil pověst zarputilého obránce,“ reagoval na los jeden z nejlepších střelců českého národního týmu Vojtěch Hruban.

„Je jedno, jestli budu bránit LeBrona Jamese nebo Klaye Thompsona. Je to neskutečná věc, když to porovnám s tím, že jsme před deseti lety hráli proti Kypru, Slovensku a Švýcarsku,“ řekl Radiožurnálu kapitán Pavel Pumprla.

V nominaci se objevují také spoluhráči Tomáše Satoranského Bradley Beal a John Wall, který je ale dlouhodobě zraněný a na šampionát téměř určitě nepojede. Z mladých hráčů je v nominaci pouze dvaadvacetiletý Devin Booker z Phoenixu Suns.

Jako v minulých letech se ale pravděpodobně celá řada hvězd z šampionátu omluví kvůli doléčení zranění nebo únavě po dlouhé sezoně. Příležitost tak můžou dostat i další hráči.

Určitým lákadlem by podle vyjádření některých hráčů s LeBronem Jamesem v čele mohla být spolupráce s koučem Greggem Popovichem. Sedmdesátiletý trenér San Antonia Spurs vyhrál pětkrát NBA, třikrát byl koučem roku a čtyřikrát trenérem All-Star a je obecně považován za jednoho z největších odborníků v NBA. Asistenty mu pak budou dělat trenéři Golden State Steve Kerr a Indiany Pacers Nate McMillan.

Tomáš Satoranský proti Jamesi Hardenovi | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Japonsko

Druhý zápas sehrají čeští basketbalisté s papírovým outsiderem skupiny Japonskem 3. září. Reprezentaci země vycházejícího slunce se v první části kvalifikace příliš nedařilo. V základní skupině vyhrála ze šesti zápasů dva, ale přesto postoupila do nadstavby ze třetího místa.

Pak se ale svěřencům argentinského kouče Julia Lamase začalo dařit a zbývajících šest zápasů Japonsko vyhrálo a skončilo druhé za Austrálií.

Nejlepším střelcem týmu v kvalifikaci byl americký rodák s japonským pasem Nicholas Fazekas. Podkošový hráč zaznamenal v průměru 27,2 bodu na zápas a 12,5 doskoku. Fazekas stejně jako většina týmu hraje doma v Japonsku.

Jenom jednadvacetiletý Rui Hachimura hraje v USA za Gonzaga University a čtyřiadvacetiletý Yuta Watanabe si letos připsal premiérových deset startů v NBA za Memphis Grizzlies, jinak nastupuje v nižší G League.

Česká reprezentace se s Japonskem utkala naposledy v olympijské kvalifikaci v Bělehradě v červenci 2016. Česko vyhrálo 87:71. Nejlepšími střelci zápasu byli Lukáš Palyza s 22 a Tomáš Satoranský s 11 body na straně českého týmu a za Japonska Naoto Tsuji s 18 a Makoto Hiejima s 16 body.

Turecko

5. září čeká českou reprezentaci pravděpodobně klíčový zápas s Tureckem o postup do další fáze, do které postupují dva nejlepší týmy z každé skupiny. „Japonsko by mohlo být outsiderem a o postup se popereme my s Tureckem,“ řekl v reakci na los kapitán české reprezentace Pavel Pumprla.

Turecku se v kvalifikaci dařilo. V základní části prohrálo dvakrát venku – o bod ve Švédsku a o devět v Lotyšku – a do další fáze postoupilo z prvního místa. V nadstavbě pak také prohrálo dvakrát venku a to s vítězem skupiny Španělskem a s Černou Horou, která skončila za výběrem trenéra Ufuka Sarica třetí.

Nejlepšími střelci v kvalifikaci byli posily z NBA Furkan Korkmaz s 20,3 bodu a Cedi Osman s 19,3 bodu na zápas. Oba ale odehráli pouhé čtyři zápasy. Právě hráči z NBA – jednadvacetiletý Korkmaz hrající za Philadelphii 76ers, třiadvacetiletý Osman z Clevelandu Cavaliers a jednatřicetiletý Ersan Ilyasova z Milwaukee Bucks – by měli Turecko za postupem.

Jediným dalším hráčem, který v kvalifikaci nastoupil a který nehraje v Turecku, je americký rodák Scott Wilbekin. Ten nastupuje za slavné Maccabi Tel Aviv. Zbytek týmu hraje v domácí soutěži, kterou hraje i hvězda českého týmu pivot Jan Veselý.

Za Turecko by mohl nastoupit také Enes Kanter z týmu NBA Portland Trail Blazers. Podkošovému hráči, který opakovaně kritizuje tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a jeho režim, ale Ankara zrušila pas, donutila jeho otce, aby se ho zřekl, a chce na něj vydat mezinárodní zatykač kvůli podezření z terorismu.

Šestadvacetiletý Kanter je totiž sympatizantem duchovního Fethullaha Gülena, jehož turecká vláda viní ze zosnování pokusu o převrat v roce 2016. Za urážku prezidenta Kanterovi v Turecku hrozí až čtyřleté vězení. Hráč Portlandu se také bojí o život, proto v lednu, kdy byl ještě hráčem New Yorku Knicks, neodcestoval do Londýna na zápas s Washingtonem Wizards, za který hraje Satoranský.

Česko se s Tureckem utkalo loni v září ve finále přípravného turnaje v Hamburku. Český tým vedl v průběhu zápasu až o 23 bodů, kvůli špatné poslední čtvrtině ale výběr Ronena Ginzburga podlehl Turecku 80:89. Nejlepšími střelci byli Patrik Auda s 18 a Vojtěch Hruban s 15 body v českém týmu a Osman a Wilbekin s 24 body za Turecko.

„Hráli jsme s nimi vyrovnaně, ale nevím, jestli tam byli všichni tenkrát. Ale Turci jsou jeden z nejlepších týmů na světě, takže bych je řadil hodně vysoko,“ reagoval po zveřejnění losu pro Radiožurnál Jaromír Bohačík.