USA počítá omluvenky na basketbalový šampionát. ‚Reprezentace je pro ně až na druhém místě,‘ říká Hruban

Čeští basketbalisté už se připravují na zářijové mistrovství světa, ale ještě bez hlavních opor. Proto zatím dostávají šanci ukázat se i hráči z širší nominace. Ti si rádi zkrátili dovolenou, jen aby se pokusili do týmu pro turnaj v Číně dostat. Přístup prvních soupeřů Čechů ve skupině – Američanů – k šampionátu je úplně jiný. Praha 20:17 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Damian Lillard z Portlandu, jeden z omluvených | Zdroj: Reuters

„Když si člověk projede seznam hráčů na All Star Game NBA, tak z toho v pohodě můžou složit A tým i B tým. Počítá se, že se asi zase velké množství hráčů omluví.“

„Když se nad tím zamyslím, tak opravdu nemůžeme vědět, jak to tam bude vypadat a kdo tam vůbec přijede,“ tušili už po losu základních skupin reprezentanti Pavel Pumprla a Jaromír Bohačík.

Další dva basketbalisté se omluvili z mistrovství světa. USA nebudou reprezentovat Liliard a DeRozan Číst článek

Největší americké i světové hvězdy jako LeBron James, Stephen Curry nebo Kawhi Leonard se trenérovi národního týmu omluvily už s velkým předstihem. Další vynikající hráči – například Kevin Durant nebo Klay Thompson – se během sezony NBA zranili a mají tak pádný důvod k neúčasti na mistrovství světa.

Jenže ani všichni ti, kteří se v předběžné nominaci USA pro blížící se kemp objevili a předběžně kývli na účast, do Vegas ani pak na šampionát do Číny nepojedou.

„V šatně to řešíme a vždycky, když se objeví další omluvenka, tak to někdo vyhlásí. Trochu nás to mrzí, na druhou stranu tím, jak se po omluvenkách americký tým vyvíjí, tak už možná ani nejsou největší favorit mistrovství. Pomalu ale jistě se to odklání od toho, že to bude zážitek, k tomu, že s nimi nakonec ještě můžeme hrát,“ řekl Radiožurnálu reprezentační křídelník Vojtěch Hruban.

Největší hvězdou Kemba Walker

Z 20 původně nominovaných amerických basketbalistů už vypadlo devět. Právě tahle jména měla v Číně táhnout, namátkou James Harden, Damian Lillard nebo nejnověji Kevin Love.

Čechy neohrozí na basketbalovém mistrovství světa ani Harden. Lowry by chtěl šampionát stihnout Číst článek

„Důvod omluvenek je pokaždé stejný, teď se jich akorát sešlo daleko víc, ať už je to natáčení filmu či příprava na novou sezonu. Američané to berou takhle a reprezentace je pro ně až na druhém místě,“ říká Hruban.

Kdo ze zbylých amerických basketbalistů se teď v nominaci Spojených států podle Hrubana těší největšímu věhlasu?

„Největší hvězda se nezměnila už nějakou dobu, bude to rozehrávač Bostonu Kemba Walker, který tam zůstal jako úplně poslední z původní nominace. Je to jeden z TOP 3 TOP 4 rozehrávačů v NBA,“ myslí si Hruban.

Kromě Walkera se Češi stále ještě mohou těšit i na třeba letošního vítěze NBA Kylea Lowryho nebo oporu Milwaukee Khrise Midlettona. Otázkou je jestli se také oni ještě kouči Greggu Popovichovi neomluví. Dvanáct jmen, které na mistrovství světa do Číny odletí, musí jak on, tak trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg oznámit nejpozději 17. srpna.