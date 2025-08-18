Hejková zůstává u basketbalistek USK Praha, nově bude hlavní poradkyní českých šampionek

Bývalá basketbalová trenérka Natália Hejková bude po konci působení na lavičce ZVVZ USK Praha pokračovat v týmu českých šampionek jako hlavní poradkyně. Šestinásobná vítězka Evropské ligy a členka Síně slávy FIBA chce co nejvíce usnadnit práci novému realizačnímu štábu, kde ji na pozici kouče nahradil Martin Bašta.

Natália Hejková

Natália Hejková | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Profimedia

„Představa je úplně jasná, a to pomoci mladému realizačnímu týmu v zapracování do nové úlohy. Od hlavního trenéra až po asistenty, fyzio a tak dále. V podstatě celému realizačnímu týmu,“ řekla pro klubový web Hejková. „Těším se určitě nejen na vystoupení týmu, hráček, ale těším se i na to, jak se bude právě ten mladý realizační tým zlepšovat. To mě určitě potěší ještě více než vývoj herní, týmový,“ uvedla.

Hejkovou nahradil na pozici hlavního trenéra Bašta, který v minulé sezoně působil v roli jednoho z asistentů. Baštovými asistenty budou nově Aleš Jiráň a Irena Vrančičová. Tým fyzioterapeutů rozšířila Aneta Šobová.

„Jsem moc rád, že se Nata dohodla na pokračování v klubu. Bude nám jako novému realizačnímu týmu stále nablízku a budeme od ní moci čerpat její zkušenosti. Je to skvělá a velká osobnost. Moc se těším na naší další spolupráci,“ řekl Bašta.

Jednasedmdesátiletá Hejková působí v USK Praha od roku 2012. Na pozici trenérky zde získala 13 ligových titulů za sebou, dvakrát také triumfovala v Evropské lize (2015 a 2025). Předtím vedla Valencii, Dynamo Moskva, Spartak Moskva, Šoproň a Ružomberok.

„Považuji Natu za nejlepší trenérku, která se v současném basketbale pohybuje. Spolupráce fungovala 13 let bez jakéhokoliv problému a klubu to prospívalo. Je tedy moc fajn, že Nata zůstane v klubu i nadále a pomůže novému trenérskému týmu,“ doplnil generální manažer klubu Marek Kučera.

