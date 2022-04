Basketbalistka Thomasová dosáhla na quadruple double. ‚Neobvyklá věc,‘ hodnotila trenérka Hejková

Americká reprezentantka Alyssa Thomasová režírovala v prvním finálovém zápase série na tři vítězné výhru basketbalistek USK Praha nad Žabinami Brno. Na tom by nebylo zas až tak nic zvláštního, pokud by při tom nezaznamenala unikátní statistický zápis. Ve čtyřech z pěti základních statistických ukazatelů se totiž dostala na dvouciferná čísla. „Mě to asi moc nepřekvapuje,“ reagovala její spoluhráčka Tereza Vyoralová. Praha 12:31 15. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká basketbalistka USK Praha Alyssa Thomasová v zápase proti Žabinám Brno | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Podkošová hvězda USK Praha, americká basketbalistka Alyssa Thomasová, komentuje svůj výkon v prvním finále stroze - jen šla do zápasu naplno, dělala svou práci jako obvykle a věří, že v tom bude ještě ideálně dva poslední zápasy v sezoně pokračovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si víc o unikátním statistickém zápisu americké basketbalistky Alyssi Thomasové

Na tom, že podruhé v kariéře dosáhla na quadruple double - sama vlastně neviděla nic moc zvláštního.

„Je to fakt neobvyklá věc,“ řekla trenérka Natália Hejková. „Mě to asi moc nepřekvapuje,“ reagovala rozehrávačka Tereza Vyoralová na výkon Thomsové, která zaznamenala 14 bodů, 16 doskoků, 10 asistencí a 10 zisků.

Ocenit výkon americké reprezentantky musel i kouč poražených Žabin Brno Viktor Pruša: „Je to určitě ojedinělé. Většinou se to povede takhle fyzicky disponovaným hráčkám, jako je ona. Přestože třeba není střelec z dlouhé vzdálenosti, tak je velice fyzická. Jak na doskoku, tak v druhých šancích. Ta silovost je obrovská. Je vidět, že to není jen tak ledajaká hráčka.“

Basketbalistky USK Praha si o titul v Evropské lize nezahrají, v semifinále podlehly Fenerbahce Číst článek

„Její poslední vystoupení bylo jen proto, aby dala konečně ten poslední zisk, potom si šla hned sednout,“ dodala Hejková.

Thomasová skompletovala svůj druhý quadruple double v této sezoně. První zaznamenala v únorovém utkání proti Trutnovu. V minulém ligovém ročníku se stejný počin povedl její spoluhráčce Veronice Voráčkové. Nikomu dalšímu v historii ŽBL už ne.

„V ziscích se vyžívá, má na to neuvěřitelný cit. I na lavičce jsme řešily, že už jich má deset. Je hráčka, která dokáže asistovat, dávat body i přihrávat. Na hřišti vynikala, nepřekvapuje mě to,“ chválila Vyoralová svou spoluhráčku Thomasovou.

Pro srovnání - dvouciferná čísla ve čtyřech základních statistikách - v 75leté historii NBA dokázali zapsat jen čtyři basketbalisté. Ten poslední před skoro třiceti lety.