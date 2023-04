Basketbalistky USK získaly třináctý titul v řadě. ‚Každý rok tu mám skvělé hráčky,‘ chválí si trenérka Hejková

Třináctkrát v řadě ovládnout domácí soutěž, k tomu vyhrát 272 zápasů za sebou. To je oslnivá statistika USK Praha v ženské basketbalové lize. Pražankám patřila i letošní sezona, ve které ve finále porazily brněnské Žabiny jasně 3:0 na zápasy. Dominanci USK v nejvyšší soutěži potvrzuje to, že jejich vůbec poslední porážka je stará 10 let. Praha 16:12 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisty USK Praha slaví další triumf v tuzemské nejvyšší domácí soutěži | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„V první řadě je to o hráčích, protože USK si díky majiteli dlouhodobě může dovolit hráčky, které jsou celosvětově úspěšné. Mají tam dvě podkošové hráčky, které vyhrály mistrovství světa,“ říká o dominanci USK Praha na domácí basketbalové scéně bývalá hráčka Pražanek Kateřina Suchanová, dříve Elhotová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalistky USK Praha získaly mistrovský titul už potřinácté v řadě. Poslechněte si ohlasy po jejich triumfu

Její slova potvrdila i současná trenérka USK Natália Hejková: „Za těch deset let se nám vždy podařilo postavit dobrý tým, většinou z hráček, které nechtějí prohrát žádný zápas.“

O důvodu, proč se nedokáže USK v tuzemské soutěži nikdo vyrovnat, má Suchanová jasno: „Ostatní týmy nemají takovou základnu hráček a zároveň finanční sílu. Je těžké hodnotit, jestli sponzoři peníze mají, ale nechtějí je do jiných basketbalových klubů dát. V tomhle ohledu je USK dominantní.“

Stejný názor zastává i hráčka městského rivala Slovanky Eliška Hálová. „Je pravda, že mají několikanásobně větší rozpočet než ostatní týmy. U nás a asi i v jiných klubech to hrajeme především pro zábavu, není to úplně hlavní náplň našeho života. Holky v USK jsou profesionálky, berou za to měsíčně stotisícové odměny, což se musí projevit.“

Hálové dává za pravdu jasná statistika. Hráčky USK ovládly ŽBL už potřinácté za sebou a navíc si drží rekordní sérii 272 vítězství v nejvyšší soutěži v řadě.